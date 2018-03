vonRoll itec heisst neu Somnitec und erweitert Geschäftsleitung

Der Schweizer Dienstleister für IT-Infrastruktur Outsourcing vonRoll itec firmiert ab dem 1. April 2018 neu als Somnitec AG. Die Veränderung folgt aufgrund des bereits im letzten Jahr vollzogenen Ausstiegs aus der vonRoll infratec Gruppe durch den Verkauf der Aktien an Fernao Networks und die Geschäftsleitung. Einhergehend mit der Namensänderung und einem Rebranding stärkt Somnitec die Organisation mit zwei neuen Leitungsfunktionen: Mirco Blöchliger wird zum Head of Delivery ernannt und übernimmt damit Teile der operativen Betriebsaktivitäten von COO Vanja Rohr. Tobias Franz baut als Head of Technology den Markt mit hybriden Cloud-Lösungen im Microsoft-Umfeld aus und entwickelt die Innovationsthemen weiter. Die beiden langjährigen Mitarbeiter nehmen in ihrer neuen Funktion Einsitz in die Geschäftsleitung. COO Vanja Rohr wird sich damit verstärkt auf das Thema Business Development fokussieren können und die strategischen Bereiche Hybrid-Cloud, SAP Hana und die Auslandstrategie konsequent weiterführen. Das Unternehmen wird weiterhin von CEO Martin Vogt als Delegierter des Verwaltungsrates geführt.