Bild oben: v.l.n.r. Bojan Mitreski (Partner Manager, Veeam Software) ; René Pfister (Sales Manager, BUSINESS IT AG) ; Ralph Meyer (CEO, BUSINESS IT AG) ; Giuseppe Gallo (Channel Manager Veeam Schweiz, Veeam Software)

Platin für BUSINESS IT punkto Verfügbarkeit.

Der Availability Spezialist Veeam verleiht BUSINESS IT AG den höchstmöglichen Partnerstatus. Den Platinum ProPartner gibt’s für das umfassende Expertenwissen der zahlreichen zertifizierten Mitarbeitenden, den Top-Kundenservice sowie die Umsatzstärke auf dem Schweizer Markt.

Veeam hebt BUSINESS IT AG aufgrund der erfolgreichen Entwicklungen auf die höchste Stufe in ihrem ProPartner Programm. Die IT-Dienstleisterin gehört ab sofort zu den wenigen Schweizer Partnern, die sich Platin auf die Fahne schreiben dürfen.

«Wir freuen uns, BUSINESS IT neu den Platinum ProPartner Status zu verleihen. Seit über 6 Jahren arbeiten wir erfolgreich zusammen. Nicht nur der Umsatz im Schweizer Markt, sondern vor allem das beeindruckende Know-how und der Top-Kundenservice haben den Ausschlag dafür gegeben», erklärt Giuseppe Gallo, Channel Manager Veeam Schweiz und fügt hinzu: «BUSINESS IT arbeitet ausserdem sehr eng mit Veeams Allianzpartnern HPE und VMware zusammen, was uns beiden ermöglicht, Synergien zu nutzen». Denn nicht nur bei Veeam ist BUSINESS IT an der Spitze. Auch Hewlett Packard Enterprise und VMware haben den Solution Provider mit dem höchstmöglichen Partnerstatus gewürdigt.

