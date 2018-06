Sunrise: Unlimitiert im Ausland surfen ohne Mehrkosten

Anstelle der Begrenzung auf 4 GB pro Monat, bietet Sunrise bei den Mobilabos Freedom swiss neighbors und Freedom europe&US unlimitiertes Surfen im Ausland – ohne Mehrkosten.

Das Gleiche gilt auch für die entsprechenden Freedom Young und KMU Mobilabos.

Dieses Roaming-Sommerangebot gilt vom 1. Juni bis 30. September 2018 für bestehende Kunden und Neukunden

Mit dem Roaming-Sommerangebot von Sunrise lassen sich die Sommerferien wirklich unbeschwert geniessen. Sunrise hebt vom 1. Juni bis 30. September 2018 bei den Mobilabos Freedom swiss neighbors und Freedom europe&US die Datenroaminglimiten* ganz auf. Das gilt ebenfalls für die gleichartigen Abos von Freedom Young für alle unter 30 Jahre sowie die Mobilabos für KMU. Dadurch lassen sich Smartphone und Co. in den Ferien ebenso nutzen, wie zu Hause in der Schweiz – und das ohne Mehrkosten.

Option oder temporärer Abowechsel

Sunrise deckt sowohl mit den Mobilabos Freedom swiss neighbors und Freedom europe&US wie auch mit den verschiedenen Optionen das Roaming in den beliebtesten Ferienzielen der Schweizerinnen und Schweizern und weiter darüber hinaus ab. Dank der flexiblen Wechselfreiheit der Freedom Mobilabos können die Kunden wählen, ob sie für die Ferien lieber eine Option hinzubuchen oder für diese Zeit einen Abowechsel auf Freedom swiss neighbors oder Freedom europe&US vornehmen. Nach den Ferien kann innerhalb der Freedom Mobilabos einfach wieder auf das vorherige Abo zurückgewechselt werden. Der höhere Abopreis wird nur pro rata verrechnet.

travel day pass data

Mit den neuen Freedom Mobilabos führte Sunrise bereits im März auch die travel day pass dataOption ein. Mit dieser Option gibt es für CHF 1.90 Datenroaming von 100 MB während 24 Stunden in Europa, den USA und Kanada. Kosten fallen nur bei der Nutzung des Datenroamings an. Sind die inbegriffenen 100 MB Datenguthaben aufgebraucht, wird das Datenroaming blockiert. Weiter surfen ist nur mit einem weiteren Datenpaket möglich z.B. weitere 100 MB für CHF 1.90 oder 2 GB für CHF 29.00. Damit bietet travel day pass data ebenfalls den vollen Kostenschutz.

*Fair Use Policy: 40 GB/Monat High Speed, danach 128 kbit/s bis Ende des Monats.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...