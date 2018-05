R&M übernimmt tschechische Transportkabel – DIXI a.s.

Der Schweizer Verkabelungsspezialist R&M hat heute die Übernahme der tschechischen Transportkabel – DIXI a.s. (TK DIXI), mit Sitz in Děčín bekanntgegeben. Das 1996 gegründete Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von Glasfaser- sowie Kupferkabeln für Energie- und Kommunikationsinfrastruktur- Anwendungen für Rechenzentren, Breitbandnetze, LAN sowie weitere Infrastruktur-Projekte.

Mit dieser Übernahme erweitert R&M seine Kompetenz im Bereich der Entwicklung und Produktion von Glasfaserkabeln, ein bedeutender Teil von R&Ms High-End-Lösungen für LAN, Rechenzentren und öffentliche Netzwerke. TK DIXI bietet ein breites Sortiment an verschiedenen Kabeltypen um die drei strategischen Geschäftsfelder von R&M ideal zu ergänzen. Anwendungen in den Bereichen Brandschutz und Schutz vor mechanischen Beschädigungen bei Erdverlegungen sind Spezialitäten von DIXI und ergänzen das Portfolio. “Glasfaserkabel sind von strategischer Bedeutung für unsere End-to-End-Lösungen. Darum kommt diese Akquisition genau zum richtigen Zeitpunkt für uns” sagt Andreas Rüsseler, Chief Marketing Officer bei R&M. “TK DIXI verfügt über ein enormes Know-how im Bereich der Fiberoptik-Produktion. Der Standort Děčín ist zudem ideal gelegen, um die europäischen Märkte optimal bedienen zu können.»

TK DIXI ist seit über 20 Jahren bekannt als führender Anbieter im Kabelgeschäft und ein Key-Player im tschechischen Markt für Anwendungen im Energiekabel-Segment. 2014 entschied sich TK DIXI für den Einstieg in den stark wachsenden Glasfasermarkt und eröffnete ihre neue Produktionseinheit in Děčín, von wo aus OEMs, Distributoren sowie Endkunden in ganz Europa beliefert werden. Luděk Bednář, Miteigentümer und Geschäftsführer von TK DIXI sagt: “TK DIXI verfügt über einen exzellenten Ruf als Anbieter von qualitativ hochstehenden Fiberoptik- und Kupferkabeln und zeichnet sich durch kundenspezifische Lösungen sowie schnelle Lieferzeiten aus. R&M und TK DIXI ergänzen sich perfekt und verfolgen denselben Ansatz in ihrer Marktbearbeitung. R&Ms globales Netzwerk ermöglicht es uns, weiter zu wachsen und unser Unternehmen auf eine neue Ebene zu bringen.»

