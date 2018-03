Ricoh führt im Inkjetdruck eine neue Tinten-Technologie ein

Ricoh Europe gibt als einen weiteren Schritt auf dem Weg zum weltweit fortschrittlichsten Inkjetdruck-Anbieter die Entwicklung einer neuen Tinten-Technologie an. Hintergrund sind die immer höheren Anforderungen der Produktionsdruckereien, die diese an die Inkjet-Lösungen ihrer Digitaldruck-Zulieferer stellen. Die neue Tinte wird das Unternehmen demnächst als zusätzliche Option für bestehende und zukünftige Kunden der Endlos-Inkjetdruckplattform Pro VC60000 von Ricoh auf den Markt bringen.

Die Richtung, die Ricoh mit der neuen Tinten-Technologie einschlägt, trägt dazu bei, die breit gefächerten Leistungsmerkmale des bereits heute branchenweit führenden Portfolios für den Inkjet-Produktionsdruck weiter auszubauen. Die Kunden profitieren unmittelbar von Ricohs jahrzehntelanger Erfahrung bei der Feinabstimmung von Druckköpfen, den Wellenformen und der Tintenchemie. Die neuen Tinten bieten den Anwendern vor allem diese Vorteile:

„Unsere Kunden setzen die von Ricoh angebotenen Lösungen für den Inkjet-Produktionsdruck bereits erfolgreich in ihren Unternehmen ein. Sie zählen weiter auf Ricoh als Partner bei der Weiterentwicklung neuer Technologien in jene unserer Lösungen, in die sie investiert haben. Sie erwarten von Ricoh, dass wir ihnen einen klaren Wachstumskurs für die Zukunft aufzeigen“, sagt Eef de Ridder, Director, Commercial Printing der Commercial & Industrial Printing Group, Ricoh Europe.