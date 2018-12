Drei Teenager, die auf dem Dachboden des Elternhauses eine Firma gründen. Was sich wie das Drehbuch eines Hollywood-Films liest, ist die Entstehungsgeschichte des Zürcher IT- und Telekommunikationsunternehmens Netstream. Der beliebte Anbieter für Cloud-, Internet-, Telefonie-, Hosting-, TV- und Wholesale-Lösungen in der Schweiz, feiert heute sein 20-jähriges Bestehen.

Vision von Netstream richtungsweisend

„Stellen Sie sich vor, dass Menschen im Einklang mit der Technologie und der Natur erfüllt leben.“, so Alexis Caceda, CEO von Netstream. Genau das ist die Vision von Netstream, welche das Unternehmen die nächsten 20 Jahre anstrebt. Bereits in diesem Jahr wurden einige nachhaltige Massnahmen umgesetzt. So entschied sich Netstream im Sommer 2018 beispielsweise, die Kühlung seines Rechenzentrums zu modernisieren und setzte damit auf eine sogenannte Free-Cooling-Anlage. Die Klimastiftung Schweiz unterstützte diese ökologisch wertvolle Umstellung mit einem Förderbeitrag. Für das Jahr 2019 sind bereits viele weitere spannenden Massnahmen geplant.

20-jähriges Jubiläum: „Wir pflanzen Bäume“

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums hat sich Netstream nun ein spezielles Projekt ausgedacht und zwar wird das Unternehmen für jeden Neukunden, der bis Ende Februar 2019 ein Produkt bei Netstream bestellt, einen Baum pflanzen.

„Bäume übernehmen eine Vielzahl an Aufgaben für uns. Beispielsweise produzieren Sie Sauerstoff, binden Kohlenstoffe und bremsen den Klimawandel. Mit dem Pflanzen von Bäumen möchten wir uns Schritt für Schritt für eine bessere Welt einsetzen.“, sagt Alexis Caceda, CEO von Netstream. Im März 2019 wird Netstream einen Tag definieren, an welchem Mitarbeitende Bäume pflanzen können. Das Ziel ist, in der Region Wittikon eine Vielzahl an einheimischen Baumarten zu pflanzen, um so eine neue Fläche Mischwald zu schaffen. „Es macht uns glücklich, wenn wir als IT- und Telekommunikationsunternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden etwas Gutes für die Natur tun können.“, sagt Caceda abschliessend dazu.

Link zu unserem Projekt „Wir-pflanzen-Bäume“: www.netstream.ch/birthday

