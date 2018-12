Um ihren Kunden einen einfachen, flexiblen und dennoch sehr sicheren Cloud-Speicher zu bieten, der rund um die Uhr verfügbar ist, hat sich der IT- und Telekommunikationsanbieter Netstream für Cloudian’s HyperStore, eine objektbasierte Speicherlösung, entschieden.

Damit profitieren Netstream-Kunden von einer Lösung, die für Unternehmensanforderungen optimiert und vollständig mit dem Cloud-Speicherprotokoll S3 von Amazon kompatibel ist. Kunden können diese Technologie damit ergänzend zum performanten Flash-Speicher /Primärspeicher als kapazitätsorientierten und gleichzeitig kostengünstigen Sekundärspeicher verwenden – bei gleichzeitiger Steigerung der Verfügbarkeit.

„Mit dieser Lösung garantieren wir eine nahtlose Integration in bestehende Services oder Anwendungsszenarien wie Big Data, Analytics, Backup- oder Archivlösungen. Unsere Kunden erhalten damit die Möglichkeit, ihre Daten einfach und flexibel in unserem eigenen hoch sicheren Schweizer Rechenzentrum zu speichern.“, so Alexis Caceda, CEO

In der Schweiz verlangen Compliance-Bestimmungen, dass bestimmte Produktiv- oder auch Backup- und Archivdaten im Land aufbewahrt werden. Mit Object Storage können diese im eigenen hoch sicheren Schweizer Rechenzentrum von Netstream gespeichert werden, während Produktivdaten ebenso im Netstream Rechenzentrum (Virtual Datancenter) oder On-Premise beim Kunden zur Verfügung gestellt werden können. Mit Blick auf das künftige Schweizer Datenschutzgesetz bietet der Netstream Object Storage Funktionen, die die Sicherheit optimieren, indem sie Datenlokalität, Datenverschlüsselung für zusätzlichen Schutz und Integration mit den Benutzerauthentifizierungsmethoden vom Kunden sicherstellen.

Object Storage eignet sich besonders für kapazitätsintensive Dateianwendungen, wie zum Beispiel medizinische Bilddaten, generell Archivdaten oder Backup-Daten sowie grossvolumige Datenerfassungen/-verarbeitungen in den Bereichen IoT (Internet of Things), BigData, Blockchain, Fintech und Biotech.

Funktionen, wie Snapshot, WORM, Verschlüsselung, 100%ige S3-Kompatibilität und POSIX-Compliance werden im Object Storage von Netstream bereitgestellt.

“Cloudian wächst weiterhin in der Schweiz und in ganz EMEA. Die Partnerschaft mit Netstream war für diese Expansion ausschlaggebend.“, so Jacco van Achterberg, VP EMEA bei Cloudian. „Das Wachstum unstrukturierter Daten wird immer grösser, was die Speicherung für Unternehmen oft zu einem Problem macht. Zusammen mit Netstream können wir eine einzigartige Lösung bieten, die unbegrenzte Skalierbarkeit, Geodistribution, integrierten Dateisupport und die branchenweit beste S3-Kompatibiliät vereint.”