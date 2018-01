Kaspersky Lab: Ilijana Vavan wird Managing Director für Europa

Ilijana Vavan übernimmt bei Kaspersky Lab die Position des Managing Director für Europa. Zudem ist die internationale Topmanagerin als General Manager DACH bei Kaspersky Lab seit Januar 2018 für die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Ilijana kommt vom US-amerikanischen Unternehmen Oracle zu Kaspersky Lab. Sie bringt knapp 25 Jahre Führungserfahrung in der IT-Industrie mit.

Ilijana Vavan wird die strategische Ausrichtung sowie das Unternehmenswachstum in den Märkten für Heimanwender, für mittelständische Unternehmen und für große Organisationen verantworten. Gemeinsam mit dem gesamten europäischen Team wird so die Position des Unternehmens als ein international führender Cybersicherheitsexperte weiter ausgebaut.

Ilijana verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz in der IT-Industrie mit Schwerpunkten auf IT-Sicherheit, SaaS (Software-as-a-Service) und Cloud, sowie bei Anwendungen für Unternehmen und IoT. Bei Oracle war sie als Senior Sales Director für das Umsatzwachstum in Deutschland und der Schweiz verantwortlich. Zuvor hatte Ilijana bei Kontron, Saba Software, Juniper Networks und als Managing Director für Westeuropa bei Kaspersky Lab (zwischen 2010 bis 2012) ebenfalls Führungspositionen inne. Davor war sie bei Microsoft für verschiedene Bereiche verantwortlich, unter anderem für die Enterprise- und Partnerstrategie in der Region Zentral- und Osteuropa.

Ilijana schloss ihr Informatikstudium mit einem Master an der Technischen Universität Twente in den Niederlanden ab. Über preisgekrönte Leistungen sowie ihre umfangreiche IT- und Cybersicherheitsbranchenkenntnis hat sich Ilijana einen herausragenden Ruf als Führungskraft mit Verantwortung für Geschäftsentwicklung, Management, Vertrieb, Marketing, Services sowie Strategien und deren Umsetzung erarbeitet.