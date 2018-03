INGRAM MICRO Schweiz: Peter Bremgartner wird neuer Director Value Business

INGRAM MICRO Schweiz besetzt die Geschäftsleitungsposition des Director Value Business neu mit Peter Bremgartner.

Benno Schlumpf, Senior Managing Director der INGRAM MICRO Schweiz, ist erfreut über diesen Neuzugang. Er betont, dass Peter Bremgartner dank seiner langjährigen Erfahrung in der IT Distribution sowie in der Beratung und im Coaching die ideale Besetzung ist, den weiteren Ausbau des Geschäftsbereiches Value Added Distribution voran zu treiben.

Der bisherige Value Director André Koitzsch verlässt das Unternehmen per Ende März auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Herausforderung ausserhalb der INGRAM MICRO Gruppe zu widmen.

