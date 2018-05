Iman Moheb ist neuer Senior Account Executive der Software AG Schweiz

Iman Moheb vestärkt seit 1. April 2018 in der Position des Senior Account Executive das Sales-Team der Schweizer Landesgesellschaft der Software AG. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Digitalisierung von Finanzdienstleistern und Versicherungen.

Iman Moheb verfügt über solide Erfahrung in Beratungs- und PreSales-Positionen bei etablierten Banken und Beratungsunternehmen. Bei der Software AG unterstützt er das Salesteam mit grosser Expertise und Fokus auf der Transformation zu digitalen Unternehmen, basierend auf der Digital Business Platform. Die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und auch der Ausbau der Partnerbeziehungen gehören zu seinem umfassenden Aufgabenbereich.

Der Wirtschaftsinformatiker studierte an der IFA, The Knowledge Company, in Zürich und startete seine Karriere vor achtzehn Jahren im Bankenwesen in der Schweiz, wo er bei der UBS in die Applikationsentwicklung einstieg. Danach arbeitete er sechs Jahre in verschiedenen Positionen bei UBS, bevor er zu dem Softwareanbieter Sungard wechselte und den Finanzdienstleistungssektor als Senior PreSales Consultant betreute. Ab 2012 war er für Pegasystems tätig, wo er als Solutions Consultant und dann als Global Account Manager, u.a. die Verantwortung für das komplette Produkt- und Lösungsportfolio in der Branche Financial Services und auch für den gesamten Vertriebszyklus übernahm.

Georges Faddoul, Managing Director der Software AG Schweiz, sagt: „Mit Iman Moheb an Board unseres Teams bin ich sehr zuversichtlich, die Geschäfte der Software AG in der Schweiz weiter ausbauen zu können. Ich kenne Iman seit langem als zuverlässigen Kollegen und Partner im Bankenwesen und bin mir sicher, dass er mit seiner Expertise in der Versicherungs- und Finanzbranche unsere Kunden kompetent und gezielt beraten wird.“

„Ich freue mich sehr, das Schweizer Team von Software AG mit meinen fundierten Kenntnissen und einem gut aufgebauten Netzwerk optimal zu unterstützen und die Kunden auf ihrem Weg in die Digitalisierung kompetent zu beraten“, sagt Iman Moheb. „Das grossartige Angebot an Lösungen und Technologien der Software AG wie ihre einzigartige Digital Business Platform und das attraktive Produkt- und Lösungs-Portfolio für die Finanzbranche überzeugen mich vollends.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...