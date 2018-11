Ausgehend von der Unternehmensphilosophie “Excellence in Connectivity Solutions”, entwickelt und produziert HUBER+SUHNER Komponenten und Systemlösungen der elektrischen und optischen Verbindungtechnik. Seine Produkte zeichnen sich durch höchste Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Das macht HUBER+SUHNER zu einem führenden Unternehmen in den drei Schlüsseltechnologien Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz.

Die langjährige Erfahrung und das umfassende Wissen der Mitarbeitenden an den weltweiten Standorten erlauben es HUBER+SUHNER, global zu agieren und dabei die lokalen Gegebenheiten der einzelnen Märkte zu berücksichtigen. Mit dem breiten Angebot an Kabeln, Verbindern und Systemen der Schlüsseltechnologien bietet das Unternehmen technologieübergreifende Gesamtlösungen in den drei Märkten Kommunikation, Transport und Industrie. Und ist mit einem globalen Produktionsnetzwerk sowie eigenen Gesellschaften und Vertretungen in über 60 Ländern nahe bei den Kunden.

Kontakt

HUBER+SUHNER AG

Degersheimerstrasse 14

9100 Herisau (Switzerland)

Tel.: +41 71 353 4111

Fax: +41 71 353 4444

Kontakt

HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon (Switzerland)

Tel.: +41 44 952 2211

Fax: +41 44 952 2424

Kontakt

