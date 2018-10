Green Datacenter: Marco Stadler neuer neuen Verkaufs- und Marketingleiter

Marco Stadler wird als Leiter Verkauf und Marketing die Wachstumsstrategie des Rechenzentrumsanbieters Green mitgestalten und umsetzen. Er nimmt ausserdem Einsitz in der Geschäftsleitung

Marco Stadler verantwortet seit 1. Oktober 2018 die Bereiche Sales und Marketing und hat Einsitz in der Geschäftsleitung der Green Datacenter AG genommen. Der 45-jährige Schweizer ist eine gezielte Verstärkung des Teams, um die Position von Green als führender nationaler Rechenzentrumsanbieter zu zementieren und auszubauen.

Marco Stadler leitete die letzten vier Jahre das Nordamerika-Geschäft der Swissphone-Gruppe, in der er seit 2011 in der Konzernleitung sass. Er verfügt über breites Know-how im IT-System- und -Lösungsgeschäft, das er sich unter anderem bei Ascom Schweiz als Direktor Sales und Presales für die Märkte Schweiz und Deutschland sowie in verschiedenen Positionen bei IBM Schweiz aneignete.

Marco Stadler hält ein Executive MBA in internationalem Management und ist eidgenössisch diplomierter Elektroingenieur FH. «Mit Marco Stadler haben wir eine sehr erfahrene und bestens vernetzte Führungspersönlichkeit gewinnen können, die unsere Kundenbeziehungen ausbauen und erweitern wird», erklärt Frank Boller, CEO der Green Datacenter AG.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...