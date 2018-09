Green baut mit Hochdruck, um Datacenter-Kapazitäten für internationale Cloud-Anbieter bereitzustellen

Green Datacenter baut das erste Hochleistungs-Datacenter der Schweiz, das die hohen Anforderungen der Hyperscaler erfüllt. Die Fertigstellung ist auf Sommer 2019 geplant – der Grundstein wurde jetzt gelegt.

Der Rechenzentrumsanbieter Green Datacenter baut am Standort Lupfig (AG) ein neues Hochleistungs-Datacenter. Die Nachfrage nach Datacenter-Kapazitäten, insbesondere von internationalen Kunden, sei so gross, dass das Bauprojekt zügig vorangetrieben werde, erklärt Franz Grüter, VR-Präsident von Green. Die Grundsteinlegung erfolgte am 14. September 2018.

Das neue Datacenter entsteht auf dem Campus in Lupfig, welcher bereits zwei Rechenzentren mit insgesamt 16 280 m2 Bruttogeschossfläche sowie ein Bürogebäude mit 300 Arbeitsplätzen umfasst. Auf der vorhandenen Landreserve entsteht nun der nächste Neubau, allerdings in weit grösserer Dimension als die bisherigen Rechenzentren. Grund dafür sind die Ausbaupläne der Hyperscaler, der grossen internationalen Cloud-Anbieter mit riesigen Serverfarmen rund um den Globus. Einige dieser Internetgiganten setzen derzeit ihre Cloud-Angebote für die Schweiz auf oder prüfen diesen Schritt. Ihre Cloud-Infrastrukturen errichten sie in kommerziellen Rechenzentren wie jenem von Green. Denn der Bau eigener Rechenzentren ist für sie in einem geschlossenen Markt mit eigenen regulatorischen Besonderheiten zu kostspielig und zeitraubend. Durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Cloud-Services stossen die Anbieter zudem an ihre Grenzen, Rechenzentren in allen Regionen selbst aufzubauen.

Dreieinhalb Mal mehr Leistung – die nächste Rechenzentrum-Generation

Zürich-West 3, wie das neue Green Rechenzentrum heisst, ist das erste Hochleistungsrechen-zentrum der Schweiz, das eigens für Hyperscaler entwickelt wurde. Dank der hohen Leistungsdichte von bis zu 25 Kilowatt pro Rack kann auf derselben Fläche dreieinhalb Mal mehr Leistung erzielt werden als bei derzeit in der Schweiz üblichen Installationen. Insbesondere Hyperscaler nutzen diese Form der Verdichtung, um auf geringer Stellfläche möglichst viel Hardware zu betreiben. Um Aufbau und Unterhalt der umfangreichen Infrastruktur zu vereinfachen, wird denn auch die Anlieferung aus-gebaut: In Zukunft sollen gleich zwei 40-Tonnen-Lastwagen gleichzeitig IT-Equipment ins Gebäude liefern können.

Die hohe elektrische Leistung stellt die Datacenter-Betreiber jedoch vor Herausforderungen. Denn mehr Leistung bedeutet auch mehr Abwärme in den Serverräumen, die gekühlt werden müssen. Green investiert 70 Millionen Franken in das Vorzeigeprojekt und verspricht nicht nur modernste Technologie, sondern auch Energieeffizienz. «Wir werden das neue High-Density-Rechenzentrum mit derselben Energieeffizienz betreiben können wie bisherige Installationen und einen PUE-Wert von 1,19 erzielen», erklärt Reto Meier, leitender Datacenter-Architekt bei Green. Möglich machen dies die Gebäudearchitektur, ein neues Kühlkonzept und leistungsfähige Free-Cooling-Anlagen.

Zusätzlich zur reinen Datacenter-Fläche stehen in Lupfig auch modernste Büroräume, Lagerflächen, Verpflegungszonen und Meetingräume zur Verfügung. Damit bietet Green der internationalen Kundschaft alle Annehmlichkeiten, die deren Mitarbeiter gewohnt sind.

Verfügbarkeit und Sicherheit – auch für Schweizer Kunden

Mit einer mehrstufigen Überwachung rund um die Uhr und redundanter Strom- und Glasfasernetz-versorgung sowie Kühlung wird auch das neue Rechenzentrum alle wichtigen Industriestandards bestens erfüllen. Davon werden selbstverständlich auch Schweizer Kunden profitieren können: Ihnen wird Green einzelne Racks oder eingezäunte Datacenter-Flächen offerieren, auf Wunsch auch mit Anbindung an die Dienste der Hyperscaler als Erweiterung zur Kundeninfrastruktur.

Am 1. Juli 2019 wird das Datacenter Zürich-West 3 für die Kundenausbauten zur Verfügung stehen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...