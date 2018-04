FFHS Weiterbildung: CAS Data Driven Business

Begriffe wie Big Data, Machine Learning und Data Science sind in aller Munde. Doch was bedeuten sie für KMU? Im neuen Weiterbildungsprogramm CAS Data Driven Business der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) gehen Studierende ohne technisches Fachwissen ab Herbst 2018 dieser Frage nach.

Ab Herbstsemester 2018 bietet die Fernfachhochschule Schweiz mit dem neuen CAS Data Driven Business Studierenden eine Einführung in die Data Science für Führungskräfte ohne technischen Hintergrund. Die Weiterbildung gewährt einen Überblick über verfügbare Technologien, zeigt Tools und Methoden und liefert damit die Entscheidungsgrundlagen für Digitalisierungsprojekte und die datengestützte Weiterentwicklung von Unternehmen.

«Wir haben festgestellt, dass Entscheidungsträger oft zu wenig darüber Bescheid wissen, wie sie Daten sinnvoll für ihr Unternehmen gewinnen und einsetzen können. Führungskräfte – egal, ob aus dem Marketing, der Finanzbranche, dem Produktions- oder Logistikwesen – sollen mit dem neuen CAS einen Einstieg in das Gebiet der Data Science erhalten», erklärt Studiengangsleiter Oliver Ittig.

Data-Methoden im Job anwenden

Die neue Weiterbildung fokussiert auf die Bereiche Big Data, Machine Learning und Data Science. Sie untersucht, wie diese Technologien innovative Geschäftsmodelle ermöglichen und ein funktionierendes Business optimieren können. Ebenfalls behandelt werden rechtliche Aspekte, das Gelernte wird in Projektarbeiten gezielt auf das eigene Unternehmen angewandt und Best Practices bei Schweizer Firmen werden vorgestellt.

Einzigartiges Studienmodell

Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS den CAS Data Driven Business wie auch alle anderen Bildungsangebote in der Blended Learning-Methodik an. Dabei werden 80 Prozent im begleiteten Selbststudium via Online-Plattform absolviert, 20 Prozent finden als Präsenzunterricht im Regionalzentrum Zürich oder Bern statt.

Anmeldeschluss mit Studienplatzgarantie für das Herbstsemester 2018 mit Start Mitte September ist der 31. Mai 2018.

Weitere Informationen zum neuen Studiengang: ffhs.ch/cas_ddb.

