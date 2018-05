ELO ECM Suite 11 mit Fokus auf ELO Analytics und neuer Datenschutzverordnung

Am 30. Mai 2018 stellt ELO Digital Office CH AG die Version 11 seiner Suite für Enterprise-Content-Management (ECM) vor. Sie umfasst sowohl die Mittelstandslösung ELOprofessional als auch das High-End-System ELOenterprise für Großunternehmen und Konzerne. Im Standard integriert ist ELO Analytics, die ELO Technologie zur blitzschnellen Datenanalyse.

Die Einhaltung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist in der ELO ECM Suite 11 ein zentrales Thema. Diese betrifft auch in der Schweiz ansässige Unternehmen und müssen ab dem 25. Mai 2018 eingehalten werden. Mit ELO können die erforderlichen organisatorischen und IT-technischen Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten transparent und einfach getroffen werden. Hierzu zählen Funktionalitäten zur Datensatzmarkierung, zur Einhaltung von Lösch- und Aufbewahrungsfristen oder entsprechende Zugriffskonzepte mit speziellen Verschlüsselungsmechanismen.

Neue Features

Nachdem ELO Analytics bereits in die Version 10.1 integriert wurde, gehört die moderne Technologie zur Datenanalyse in Echtzeit ab der ECM Suite 11 nun zum Standard. Mit ihr werden umfangreiche Datenmengen blitzschnell analysiert und in einem leicht zu bedienenden Cockpit auf vielfältige Weise dargestellt.

Neu hinzugekommen ist die Tag Cloud, welche die am häufigsten verwendeten Feed-Hashtags auf der Startseite des ELO Systems anzeigt. So ist auf einen Blick ersichtlich, welche Themen im Unternehmen aktuell am stärksten gefragt sind. Darüber hinaus erleichtert ein Umfrage-Tool die Zusammenarbeit und ermöglicht schnelle Abstimmungen zu bestimmten Fragestellungen über das ELO System. Mit dem neuen Transmittal Letter können Dokumente in Projekten gesammelt und protokolliert versendet werden. Darüber hinaus erfuhr die Version 11 der ELO ECM Suite eine deutliche Performance-Steigerung und bietet unter anderem eine verbesserte Suche und beschleunigte Prozesse.

Für die Zukunft gerüstet

„Mit der ELO ECM Suite 11 sind unsere Kunden bestens für die digitale Zukunft gerüstet”, erklärt Helmar Steinmann, Niederlassungsleiter ELO Digital Office CH AG. „Unsere neue Version hat alles Wichtige im Gepäck: Von effektivem Datenschutz über sekundenschnelle Datenanalyse bis hin zu zahlreichen userfreundlichen Features”.

Weitere Informationen unter: www.elo.swiss

