Diplomfeier an der FFHS: Grosser Tag für 270 Absolventen

An der Abschlussfeier der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) haben am Samstag in Brig 270 Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom erhalten. Festredner und Nationalrat Felix Müri lobte die herausragende Leistung der Diplomanden.

Anlässlich der jährlichen Diplomfeier der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in der Briger Simplonhalle konnte Rektor Michael Zurwerra am Samstag 270 Fernstudierenden ihr Diplom aushändigen. Felix Müri, Nationalrat und Präsident des politisch-strategischen Beirats der FFHS, hob bei seiner Gastrede den Einsatz der Neudiplomierten heraus: «Mit viel Ausdauer haben Sie konstant Ihr Ziel verfolgt. Sie können stolz sein auf das Erreichte.»

Insgesamt haben 174 Absolventinnen und Absolventen aus der gesamten Schweiz ein Bachelorstudium (BSc) in Betriebsökonomie, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen, 25 Personen ein Masterstudium (MSc) in Business Administration. 71 Personen nahmen ihre Diplome für eine Weiterbildung in Empfang, darunter auch erstmals Absolventen des neuen Weiterbildungsmasters MAS Wirtschaftspsychologie.

Zuwachs von 10 Prozent

Die volle Simplonhalle mit über 540 Gästen aus allen Ecken der Schweiz verdeutlichte am Samstag eindrücklich die Bedeutung der FFHS in der Bildungslandschaft. Für Rektor Michael Zurwerra ein klares Zeichen, dass das Fernstudium sich vom Nischendasein wandelt zu einem Modell, das immer breitere Gruppen anspricht: «Die Möglichkeiten des digitalen Lernens erlauben es heute, ein Hochschulstudium mit den persönlichen Lebensumständen flexibel zu verbinden – sei es mit Berufstätigkeit, Familie oder Spitzensport». Zum Start des aktuellen Herbstsemesters verbuchte die FFHS knapp 2300 Studierende, ein Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.