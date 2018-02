D-Link Nuclias hat Netzwerke über die Cloud im Griff

Die neue Business Cloud Lösung Nuclias von D-Link ermöglicht Monitoring und Konfiguration von Netzwerken auf Knopfdruck

D-Link, führender Hersteller für IP-basierte Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie private Endkunden, stellt auf dem Mobile World Congress 2018 eine neue Abo-basierte Cloud-Lösung für das Netzwerkmanagement vor. Nuclias erlaubt es Service-Providern und Unternehmen, ihre Netzwerkinfrastrukturen jederzeit und von jedem Ort aus zu konfigurieren, analysieren und zu überwachen.

App und Online-Portal verfügbar

Die neue Nuclias App sowie das Online-Portal geben Anwendern per Knopfdruck Zugriff auf eine große Auswahl an Funktionen. Benutzer können darüber WLAN Access Points verwalten und Informationen von allen angeschlossenen Geräten im Netzwerk abrufen. Nuclias kommt ohne einen lokalen Controller aus und ermöglicht „Zero-Touch“ Erstinstallationen, was die Kosten und Komplexität des Netzwerks reduziert und die Netzwerkinfrastruktur vereinfacht.

Skalierbar und redundant

Die Nuclias Cloud ist skalierbar für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. Durch eine sichere mandantenfähige Struktur kann Nuclias über diverse Standorte und über Unternehmensgrenzen hinweg eingesetzt werden. Umfassende Datenverkehrsauswertungen mit vielen Funktionen erlauben Managern und IT-Profis tiefgreifende Einblicke in ihr Netzwerk in Echtzeit. Zu den angebotenen Funktionen gehören eine rechtebasierte Administration je nach Funktion im Unternehmen, fortlaufende Dokumentation von Änderungen, automatisiertes Netzwerk-Monitoring, Authentifizierung über ein Captive-Portal sowie 802.1X und RADIUS Server. WLAN-Gastzugang ist über Facebook und Google Login-Daten möglich.

Umfangreiches Nuclias Hardware-Sortiment in 2018

D-Link bietet zu Beginn als ideale Ergänzung von Nuclias einen 802.11ac Wave 2 Access Point mit PoE-Unterstützung an: den DBA-1210P AP. Durch PoE können Access Points über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt und dadurch die Installationen vereinfacht und Kosten reduziert werden. Im Laufe des Jahres 2018 wird D-Link neben weiteren Access Points ein vollständiges Sortiment an leistungsfähigen Gigabit Smart-Managed Switches für Nuclias vorstellen, die optional Glasfaser und PoE-Unterstützung bieten. Die Nuclias Access Points sind mit aktuellster 802.11ac WLAN-Technik ausgestattet und besitzen zwei Funkmodule für 2,4 und 5 GHz. Der DBA-1210P bietet darüber hinaus 802.11ac Wave 2 mit Multi-User MIMO Unterstützung für noch mehr Effizienz im Unternehmensnetz. Dieser Access Point kann gleichzeitig mit mehreren Endgeräten in beiden Frequenzbereichen kommunizieren.

Nuclias Wireless AC Access Point D-Link DBA-1210P im Überblick

802.11ac Wave 2 Wireless AC Access Point

2 x 2 Simultan Dual-Band (AC1200)

Unterstützt MU-MIMO, Beam-Forming und Load-Balancing

Gigabit Ethernet

802.3af PoE

D-Link entwickelt und produziert seit mehr als 31 Jahren umfassende Ende-zu-Ende Netzwerklösungen für Unternehmen. Dazu gehören Switches, drahtlose Geräte, Netzwerksicherheitslösungen, IP-Kameras sowie Speicher- und Managementlösungen für maximale Leistung in Netzwerken. Darüber hinaus bietet D-Link seit kurzem auch verschiedene Support-Servicepakete mit unterschiedlichen Service-Levels an.

Verfügbarkeit & Preise

Nuclias wird voraussichtlich im Laufe des Q2 2018 über die Distribution erhältlich sein. Preise und weiterführende Informationen zu den möglichen Abonnements des Cloud-basierten Netzwerkmanagement-Dienstes erhalten Interessierte bei Projektanfrage.

