Christoph Aeschlimann wird Leiter von IT, Network & Infrastructure und Mitglied der Konzernleitung

Christoph Aeschlimann wird neuer Leiter des Unternehmensbereichs IT, Network & Infrastructure und Mitglied der Konzernleitung von Swisscom. Er tritt per 1. Februar 2019 die Nachfolge von Heinz Herren an, der nach Einarbeitung von Christoph Aeschlimann sein Pensum auf 60 Prozent reduzieren und sich strategischen Projekten und Aufgaben innerhalb und ausserhalb von Swisscom widmen wird.

Heinz Herren hat entschieden, nach 17 Jahren bei Swisscom, davon über zehn Jahre als Mitglied der Konzernleitung, die Leitung des Unternehmensbereichs IT, Network & Infrastructure per 1. Februar 2019 abzugeben und sich im Auftrag von CEO Urs Schaeppi strategischen Projekten und Aufgaben zu widmen. Zudem wird er sich nebst bestehenden auch für weitere Verwaltungsratsmandate engagieren. Nachfolger von Heinz Herren als Mitglied der Konzernleitung, Chief Information Officer (CIO) und Chief Technology Officer (CTO) wird per 1. Februar 2019 der aktuelle CEO von ERNI, Christoph Aeschlimann.

Christoph Aeschlimann – ein Digitalisierungs-Experte

Christoph Aeschlimann ist zurzeit CEO der international tätigen Software Engineering-Firma ERNI, die im Bereich Consulting, Training, Engineering und Solutions tätig ist. ERNI ist spezialisiert auf Beratung und Engineering-Leistungen in Fragen der Digitalisierung und begleitet Kunden in die digitale Welt. CEO Urs Schaeppi: «Christoph Aeschlimann verfügt über umfassendes Digitalisierungs-Know-how und ein breites technisches Wissen, aber auch ein sehr umfassendes Kundenverständnis und die Fähigkeit, Marktentwicklungen zu antizipieren.»

Christoph Aeschlimann wohnt in Genf, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er verfügt über ein Studium als Informatikingenieur der École polytechnique fédérale de Lausanne sowie einen MBA der McGill University, Kanada.

