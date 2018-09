Branchenexperte verstärkt Head Geek-Team von SolarWinds

SolarWinds, ein führender Anbieter leistungsstarker und kostengünstiger IT-Management-Software, stellt Sascha Giese als neuestes Mitglied des Head Geek™-Teams des Unternehmens vor. Giese ist aktuell am SolarWinds-Hauptsitz für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) in Cork, Irland tätig.

Giese bringt umfangreiche Branchenkenntnisse ins Team ein:

„Unser wichtigstes Ziel bei SolarWinds besteht darin, Technikexperten dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen und Probleme in der heutigen Welt zu lösen. Dabei spielt das Head Geek-Team eine entscheidende Rolle“, erläutert Darren Beck, Chief Marketing Officer bei SolarWinds. „Sascha Giese hat mehr als vier Jahre lang mit unseren Kunden und Partnern zusammengearbeitet und bringt deshalb die idealen Voraussetzungen mit, um der breiteren Technikexperten-Community bei den IT-Herausforderungen von heute zu helfen. Wir freuen uns sehr, ihn im Team begrüßen zu dürfen.“

Was ist ein Head Geek?

Die Head Geeks von SolarWinds vereinen zusammen mehr als 120 Jahre an Praxiserfahrung und einschlägigen Branchenkenntnissen, um Technikexperten mit Perspektiven, Ratschlägen und Diskussionen zu den neuesten technologischen Trends und Herausforderungen zur Seite zu stehen.

Die Head Geeks sind Experten in allen Bereichen der IT einschließlich Cloud, DevOps, Unternehmens-IT, IT-Kerninfrastruktur, Sicherheit, Netzwerke, Datenbanken, Virtualisierung und mehr.

Unsere Head Geeks sind im ständigen Austausch mit Technikexperten, beispielsweise im SolarWinds-Community-Forum THWACK®, auf den Blogs Orange Matter™ und Geek Speak™ sowie im persönlichen Kontakt bei Veranstaltungen wie Konferenzen und Messen oder in den SolarWinds User Groups™. Im monatlich stattfindenden SolarWinds Lab™ bieten sie fortgeschrittene technische Schulungen an. Außerdem sind sie regelmäßig in IT-Foren wie myITforum.com®, windows-noob.com, Stack Overflow®, und Spiceworks® aktiv.