BI-Plattform WebFOCUS von Information Builders ausgezeichnet

Information Builders wurde im „BARC Score for Enterprise BI and Analytics Platforms“ als marktführend eingestuft. Den BARC Score hat das European Business Application Research Center (BARC) mit Hauptsitz in Würzburg entwickelt. Er bewertet weltweit tätige Anbieter mit einem breiten Spektrum an BI-Funktionen, erfragt die Erfahrungen von BI-Endanwendern und ergänzt diese Ergebnisse durch Analystenrecherchen.

In der zunehmend digitalen und datengetriebenen Geschäftswelt sind leistungsstarke BI- und Analytics-Anwendungen wichtiger denn je. BARC ist der Ansicht, dass eine moderne Plattform traditionelle und innovative Datenstrategien umfassen soll, und zwar sowohl für eigenständige Datenapplikationen als auch für bestehende operative Anwendungen. Die Lösungen der jährlich ausgezeichneten marktführenden Unternehmen im BARC Score erfüllen diese Anforderungen, unterstützen übergreifende Geschäftsentscheidungen und verbessern die Effizienz operativer Prozesse.

Die Einstufung von Information Builders als marktführend kam durch die hohen Ergebnisse in den beiden Kategorien „Portfolio Capabilites“ und „Market Execution“ zustande. Diese Ergebnisse setzen sich aus Teilkriterien wie Funktionalität, Infrastruktur, Portfolio, Kundenzufriedenheit, finanzielle Stabilität, Organisationsstärke und Produktstrategie zusammen. Bei der Analyse von Information Builders hob BARC besonders das umfassende Engagement hervor, Kunden massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den gesamten Zyklus der Integration, Verwaltung und Datenanalyse unterstützen.

Die BI- und Analytics-Plattform WebFOCUS hat der BARC Score als „äusserst flexible und skalierbare Lösung“ mit benutzerfreundlichen Features für Reporting, Dashboards, Analyse und Self-Service-BI ausgezeichnet. Als Wettbewerbsvorteile hat BARC speziell die Self-Service-Fähigkeiten für Ad-Hoc-Reporting, Query und Data Discovery sowie InfoApps für die Entwicklung von Applikationen für die operative und strategische BI besonders hervorgehoben. Der Report weist auch auf die starken operativen Supportfunktionen hin, die eine Analyse ermöglichen, um den unterschiedlichen Anforderungen einer grossen Anzahl an Benutzergruppen gerecht zu werden, und die über verschiedene Datenquellen und Unternehmenssysteme hinweg skalieren.

„Der BARC-Score-Report betrachtet die Besten der modernen Enterprise-BI- und Analytics-Plattformen“, sagt Dr. Carsten Bange, Gründer und CEO von BARC. „Wir freuen uns zu sehen, wie die Anbieter den Umgang mit geschäftlichen Daten mit jeder neuen Edition grundlegend verändern. Einmal mehr hat Information Builders die Anforderungen an ein marktführendes Unternehmen verdeutlicht. Seine Plattform WebFOCUS hat in unseren funktionalen Bewertungen hervorragende Noten erhalten. Sie ist als wettbewerbsfähiges Werkzeug für Unternehmen anerkannt.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir konstant als Marktführer in einer Bewertung ausgezeichnet werden, die sowohl das Feedback von Kunden als auch die Meinung der Experten berücksichtigt“, erklärt Frank J. Vella, Chief Operating Office bei Information Builders. „Kundenbedürfnisse sind bei Information Builders für unsere Lösungen ausschlaggebend. Wir entwickeln WebFOCUS ständig weiter, um den sich ständig ändernden Anforderungen an Daten gerecht zu werden. Unabhängig von Grösse, Branche oder Herausforderung wollen wir eine vollständige Ende-zu-Ende-Lösung anbieten, die Kunden wertvolle Einblicke ermöglicht.“

Die Umfrage 2018 BARC Score: Enterprise BI and Analytics Platforms steht zum kostenlosen Download bereit.

