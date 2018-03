Besucherrekord am Bechtle IT-Forum

Das Bechtle IT-Forum 2018 verzeichnete mit 320 Kunden einen Besucherrekord und ist damit einer der grössten IT-Events der Schweiz. Highlights waren die Microsoft HoloLens und die geballte IT-Kompetenz mit 36 Herstellerpartnern vor Ort.

Einmal im Jahr laden die Schweizer Bechtle Gesellschaften ARP, Bechtle direct, Bechtle Steffen und Comsoft direct zum Bechtle IT-Forum. Die Ausgabe 2018 fand am vergangenen Donnerstag in der Samsung Hall in Dübendorf unter dem Motto „More Speed for your Business“ statt. 320 Endkunden besuchten die Location – ein neuer Rekord und eine grosse Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das grosse Interesse ist dem Konzept zuzuschreiben: 36 Herstellerpartner der Bechtle Gesellschaften waren mit Ständen vor Ort. Gemeinsam mit den Experten von Bechtle präsentierten sie in 25 Breakout-Sessions neue Technologien und Lösungen.

„Das Bechtle IT-Forum war ein grosser Erfolg“, sagt Markus Oeschger, Mitglied der Geschäftsführung der Bechtle Steffen Schweiz AG. „Kein anderer Event von einem Schweizer IT-Dienstleister bietet den Endkunden ein so breites Angebot an Herstellern und informativen Sessions an einem Tag. Der neue Teilnehmerrekord zeigt, dass das direkte Informationsbedürfnis und der persönliche Austausch auch in Zeiten der Digitalisierung einen hohen Stellenwert haben, dafür reisen unsere Kunden aus der ganzen Schweiz an.“

Auf besonders grosses Interesse stiessen die Präsentation und die Live-Demos der Microsoft HoloLens, die Bechtle als erster Reseller in der Schweiz anbietet. In acht Sessions konnten die Teilnehmer die HoloLens-Brille selber ausprobieren und in die Mixed Reality eintauchen.

Durch den Tag, ganze neun Stunden mit einem abwechslungsreichen Programm, führte die bekannte TV-Moderatorin Christine Maier. Den Abschluss machte Dominique Gisin, die ganz nach dem IT-Forum-Motto „More Speed for your Business“ von ihrer bewegten Ski-Karriere und Goldmedaille in der Abfahrt an den Olympischen Spielen erzählte.

Mehr Informationen: bechtle-it-forum.ch

