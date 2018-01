ABZ vertraut auf die UMB Cloud

Die allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ bietet heute Wohnraum für über 11’000 Menschen in der Stadt Zürich. In den vergangenen Jahren hat ABZ bereits von den UMB Managed Services profitiert. Im Zuge eines Lifecycle-Projektes hat ABZ den Schritt in die Cloud eingeleitet und das Projekt ausgeschrieben. Und es war UMB, die sich erneut gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt hat.

Die 1916 gegründete ABZ beschäftigt heute an fünf Standorten in der Stadt Zürich knapp 90 Mitarbeitende. Zu den Zielen der ABZ gehören das Wohnen über alle Lebensphasen, gepflegte Siedlungen, günstige Wohnungen und vieles mehr. 100 Jahre nach der Gründung hat sich die ABZ sowohl für die Cloud mit zentraler Datenhaltung in der Schweiz wie auch erneut für UMB entschieden. UMB überzeugt mit einem guten Serviceangebot, kompetenten Mitarbeitenden und einer aufgeschlossenen Unternehmenskultur.

Microsoft Office 365 und Unified Communications: Interaktion auf einem höheren Level.

Durch den Wechsel in die hybride UMB Cloud profitieren die Mitarbeitenden unter anderem von den Vorzügen von Microsoft Office 365. Mit der Einführung von Unified Communications auf der Basis von Microsoft Skype for Business konnte die Kommunikation auf ein höheres Level gehoben werden. Einerseits sind die Mitarbeitenden an den fünf Standorten viel besser verbunden, anderseits bietet diese Lösung neue Möglichkeiten der Interaktion.

Für die ABZ ist UMB auch eine strategische Hilfe. Dazu Hans Rupp, Geschäftsführer von ABZ: «UMB hat nicht nur eine leistungsfähige hybride Cloud-Lösung geschaffen, sondern ist auch eine kompetente Ansprechpartnerin in Fragen rund um Digitalisierung und Transformation.»

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …