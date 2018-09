Zweite Schweizer Fachmesse für Kommunikationsinfrastruktur in Bern

Vom 25. bis 27. September 2018 findet die zweite Ausgabe der Schweizer Fachmesse für Kommunikationsinfrastruktur Com-Ex in Bern statt. Rund 60 Unternehmen präsentieren auf dem Gelände der BERNEXPO Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich der kabellosen und physikalischen Kommunikationsinfrastruktur. Es ist die einzige Fachmesse in der Schweiz, die sich gezielt diesem Thema widmet.

Vom Dienstag, 25. bis Donnerstag, 27. September wird die Schweizer Fachmesse für Kommunikationsinfrastruktur Com-Ex zum zweiten Mal durchgeführt. Während drei Tagen informieren sich Fachleute und Technologie-Interessierte in der BERNEXPO über die neuesten Angebote und Entwicklungen im Bereich der physikalischen und kabellosen Kommunikationsinfrastruktur. Rund 60 Aussteller aus allen Landesteilen präsentieren Lösungen und Dienstleistungen für Telecom, Breitband, Kabelnetze, FTTx, Datacenter, LAN, UKV, Home Wiring und M2M-Technologie. Auch aktuelle Trends zur smarten Kommunikation der Zukunft werden gezeigt.

Als einzige Veranstaltung in der Schweiz fokussiert sich die Com-Ex auf Kommunikationsinfrastruktur und Datenübertragung – Themen, die für die Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft von grösster Bedeutung sind. Smarte Städte, Internet der Dinge (IoT), autonome Fahrzeuge und superschnelle Streaming-Dienste basieren alle auf der Vernetzung von Objekten und der Übertragung riesiger Datenmengen. Eine leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur gewährleistet einen speditiven Datenverkehr sowie eine sichere Datenspeicherung und -verwaltung.

In der Schweiz wird stark in den Ausbau und Unterhalt der Kommunikationsinfrastruktur investiert. Eine Vielzahl hiesiger Unternehmen sind in diesem Bereich tätig und präsentieren sich an der Com-Ex dem Fachpublikum.

Die Com-Ex im Überblick Öffnungszeiten: Di 25. bis Do 27.9.2018, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr

Com-Ex Night: Mi 26.9.2018 ab 16.30 Uhr, Eintritt mit Messeticket

Tickets: https://www.com-ex.ch/de/tickets

Ticketpreis: CHF 25.–

Ausstellerliste: https://www.com-ex.ch/de/aussteller/ausstellerliste-1





Mehr unter www.com-ex.ch

