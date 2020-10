ZHAW startet Bachelorstudiengang Data Science

Daten werden als das neue Öl gehandelt. An der ZHAW School of Engineering lernen Studierende, diesen Rohstoff zu nutzen. Der Startschuss für den Bachelorstudiengang Data Science erfolgt im Herbstsemester 2021.

Wie lassen sich Daten wertschöpfend für Dienstleistungen und Produkte einsetzen? Diese Frage gewinnt immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Folglich wird der Bedarf an neuen Fachkräften dafür in den kommenden Jahren gross sein. An vorderster Front dieser Entwicklung stehen sogenannte Data Scientists: Diese Berufsgattung verbindet klassisches Ingenieurwissen mit Fähigkeiten aus den Bereichen Analytik, Unternehmertum und Kommunikation zu einem einzigartigen Mix. Die notwendigen Kompetenzen vermittelt die ZHAW School of Engineering im neuen Bachelorstudiengang Data Science.

Innovationen dank interdisziplinärem Wissen

Studienangebote auf Bachelorebene in diesem Feld sind noch neu. «Wer Data Science an der ZHAW studiert, eignet sich nicht nur Expertenwissen in Grunddisziplinen wie Informatik, Statistik und Mathematik an, sondern auch gezielt interdisziplinäres Domänenwissen, um innovative Datenprodukte zu bauen», sagt Thomas Järmann, Leiter Lehre an der ZHAW School of Engineering. So gehören Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse ebenso zum Studium wie maschinelles Lernen auf Basis von Daten oder die Visualisierung und Umsetzung von Data Products. Auch weitergehende Aspekte wie der verantwortungsvolle Umgang mit Daten werden im Studiengang thematisiert.

Einsatzmöglichkeiten in fast allen Branchen

Das Bachelorstudium kann als Vollzeitstudium mit einer Dauer von drei Jahren oder auch als Teilzeitstudium mit einer Mindestdauer von vier Jahren absolviert werden. Im letzten Studienjahr ermöglicht eine Vielzahl von Wahlmodulen den Studierenden, die erlernten Grundlagen im Kontext verschiedener Fachbereiche anzuwenden. Ein hoher Praxisbezug ist dabei garantiert, denn bereits ab dem ersten Semester arbeiten die Studierenden an konkreten Projekten.Nach dem Studium stehen den Absolventinnen und Absolventen fast alle Branchen offen. Einsatzmöglichkeiten gibt es überall dort, wo Unternehmen im Zuge der Digitalisierung ihre Produkte und Dienstleistungen mittels Daten besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abstimmen wollen.

Mehr zum Bachelorstudiengang Data Science: www.zhaw.ch/engineering/ds

