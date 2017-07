Das 14,3 mm dünne Convertible ist eines der leistungsfähigsten seiner Art und mit bis zu Intel Core i7 Prozessoren der siebten Generation ausgerüstet. Für eine Menge Yoga Nutzer ist ihr Notebook die vorrangige Plattform für Arbeit und Unterhaltung geworden. Deswegen hat Lenovo dem Yoga 910 ein schickes Upgrade verpasst und bietet dem Kunden nun die Wahl zwischen einem neuen 4K- oder einem Full-HD-Bildschirm.4 Beide Varianten sind beinahe rahmenlos mit einem nur 5 mm schmalen Bildschirmrand und bieten somit 10 Prozent mehr Bildschirmfläche sowie eine 14 prozentige Steigerung bei der Pixeldichte.6 Bilder sind im Vergleich zum Vorgängermodell schärfer und klarer und bieten darüber hinaus eine sRGB-Farbraumabdeckung von 100 Prozent, um dem Nutzer so ein möglichst breites Spektrum an Farben zum Betrachten von Fotos und Videos bieten zu können. Auch das Klangerlebnis wurde beim Yoga 910 mit Dolby Audio Premium noch einmal verbessert. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden können Nutzer konzentriert arbeiten oder sich gleich mehrere Filme oder Folgen von einer Serie hintereinander ansehen, ohne sich währenddessen Gedanken um den Akkustand machen zu müssen.

Um den Kunden noch komfortablere Authentifizierungsoptionen zu bieten, hat Lenovo einen modernen Fingerabdruck-Sensor in das Yoga 910 integriert. Mit der Berührung eines Fingers können sich Nutzer so schnell mit Windows Hello an ihrem PC einloggen und sparen sich damit ein langes Passwort. Nutzer können das Yoga 910 ausserdem durch den Lenovo App Explorer mit Apps ihrer Wahl – wie zum Beispiel Skype, Facebook oder Netflix – personalisieren.

Für einen luxuriösen Look sorgt das komplett aus Metall bestehende Unibody-Gehäuse in den Farben Champagne Gold, Platinum Silber oder Gunmetal. Das charakteristische Gliederscharnier und die bekannten Anwendungs-Modi der Yoga Convertible Serie ermöglichen es dem Nutzer im Laptop-Modus problemlos zu schreiben, im Stand-Modus Präsentationen zu halten, Videos im Tent-Modus anzusehen oder im Tablet-Modus bequem im Internet zu surfen.

Das Gliederscharnier ermöglicht nun einen noch flüssigeren und präziseren Übergang zwischen den vier Modi. Zusammen mit der separat erhältlichen, eleganten Yoga Maus, die auch als Fernbedienung verwendet werden kann, vereint das Yoga 910 erstklassige Performance, Mobilität und Vielseitigkeit in einem dünnen und stylischen 13,9 Zoll grossen Convertible-Notebook.