Veeam Availability Orchestrator vereinfacht Disaster Recovery

Der Veeam Availability Orchestrator ist ab sofort verfügbar.

Das kündigt Veeam Software, innovativer Anbieter von Lösungen für die Verfügbarkeit des Always-On Enterprise, an. Mit der neuesten Ergänzung der Veeam Availability Platform sind Unternehmen in der Lage, Disaster Recovery-Pläne zu definieren sowie die entsprechenden Prozesse weitgehend zu automatisieren, zu testen und zu dokumentieren. Mit Hilfe einer Orchestrierungsengine für Veeam Backup & Replication Repliken können sie ein DR-Konzept umsetzen, das die schnelle Wiederherstellung nach einem Ausfall sicherstellt sowie Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand reduziert. Damit werden Business Continuity und die Einhaltung entsprechender Compliance-Richtlininen abgesichert.

Die Unfähigkeit, den IT-Betrieb nach einem Ausfall zuverlässig und zeitnah wiederherzustellen, ist oft auf veraltete und ungetestete DR-Verfahren zurückführen. Ständige Veränderungen in Geschäftsabläufen sowie neue Technologien machen es erforderlich, dass Unternehmen ihre DR-Pläne kontinuierlich aktualisieren. Laut Forrester Research1 tun dies allerdings nur 14 Prozent der Organisationen.

Viele Unternehmen verfügen über einen DR-Plan, doch dessen Umsetzung ist oft komplex, umständlich und zeitaufwändig, weil er häufig manuelle Prozesse umfasst, die fehleranfällig und nicht skalierbar sind. So sind DR-Pläne schnell obsolet. Damit riskieren Unternehmen die Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen, aber auch die Einhaltung von Richtlinien wie etwa Branchenstandards oder gesetzliche Regelungen. Der Veeam Availability Orchestrator bietet als Antwort auf dieses Problem eine Orchestrierungsengine mit umfangreichen Funktionen für die Planung, automatisierte Dokumentation sowie für DR-Tests, damit Unternehmen für Disaster Recovery gewappnet sind und gleichzeitig richtlinienkonform arbeiten.

Der Veeam Availability Orchestrator unterstützt die Wiederherstellung von Veeam Backup & Replication Repliken und erfüllt die hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen in komplexen Umgebungen. So können Unternehmen ihre DR-Pläne umfassend regeln, einrichten, dokumentieren, testen und ausführen, damit sie auch den Anforderungen der Unternehmensführung und weiterer Stakeholder entsprechen. Sie können eine zuverlässige DR-Strategie nachweisen und sparen zugleich Zeit, Kosten und Ressourcen.

Der Veeam Availability Orchestrator hilft Unternehmen

Compliance-Vorgaben zu erfüllen: vorlagenbasierte Dokumentation vereinfacht die Erstellung und Aktualisierung von DR-Plänen bei Änderungen der virtuellen Umgebung.

jederzeitige Wiederherstellbarkeit nachzuweisen: automatisierte, vordefinierte oder ad-hoc DR-Tests sowie Bereitschafts-(Readyness)-Checks können ohne Auswirkungen auf die Produktivumgebung durchgeführt werden.

kontinuierlichen IT-Betrieb sicher zu stellen: DR-Failover und -Failback-Mechanismen, auch an mehreren Standorten, werden zuverlässig ausgeführt, einschliesslich der Verifizierung von Diensten und Anwendungen.

«Für Unternehmen zählt nicht nur Verfügbarkeit, sondern auch die Einhaltung der Compliance», kommentiert Danny Allan, Vice President of Product Strategy bei Veeam. «Bei einem IT-Ausfall verlieren sie schnell Millionenbeträge und das Image leidet.2 Daher müssen DR-Pläne aktuell, getestet und dokumentiert sein, um schnell auf IT-Ausfälle reagieren zu können. Mit dem Veeam Availability Orchestrator schaffen Unternehmen eine echte Verfügbarkeitsplattform, können DR-Pläne definieren und zugleich ihre Kosten senken. So sichern sie im Ernstfall den fortlaufenden Geschäftsbertrieb.»

«Mit dem Veeam Availability Orchestrator organisieren Unternehmen ihre gesamte DR-Strategie und validieren regelmässig, dass ihre Pläne bei einem IT-Ausfall auch funktionieren», ergänzt Michael Vencel, Executive Vice President von Comport Technology and Healthcare Solutions, einem Veeam Cloud Services Provider (VCSP). «Die IT-Abteilung kann wichtige Kennzahlen an die Unternehmensführung berichten, was in Branchen wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen die Einhaltung von Vorschriften und Überprüfungen erheblich vereinfacht.»

Für Kunden, die bereits über eine Veeam Availability Suite oder Veeam Backup & Replication Enterprise Plus Lizenz verfügen, ist der Veeam Availability Orchestrator ab sofort erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie im Veeam-Blog.

[1] The State Of Business Technology Resiliency, Q2 2017; The Use Of Advanced Technology Is Growing, But Infrequent DR Testing Results In Low Preparedness, by Naveen Chhabra with Glenn O’Donnell, Stephanie Balaouras, Arnav Gupta, William McKeon-White, and Bill Nagel; Forrester Research; July 14, 2017

2 Veeam Availability Report 2017

