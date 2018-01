Trend Micro: Michael Unterschweiger neuer Regional Director Schweiz und Österreich

Michael Unterschweiger verantwortet seit Beginn des Jahres als Regional Director das Geschäft von Trend Micro in der Schweiz und Österreich. Er übernimmt diese Aufgabe von Mirko Casarico. Michael Unterschweiger kommt von der Cisco Schweiz AG. Dort war er zuletzt etwa eineinhalb Jahre als Client Executive für den Ausbau der strategischen Beziehungen zu Swisscom verantwortlich. Zuvor leitete er dort vier Jahre lang die Partnerorganisation und das Commercial Business in der Schweiz. Weitere Stationen bei Cisco waren als Channel Account Manager und Sales Manager. „Wir freuen uns sehr über die Ergänzung unseres Management-Teams durch Michael Unterschweiger. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm als ausgewiesenen Experten für Business-IT die ideale Besetzung für diese Position gefunden haben.“, sagt Frank Schwittay, Vice President Europe bei Trend Micro.

„Ich bin gespannt auf meine neuen Aufgaben und freue mich, bei Trend Micro an Bord zu kommen, um das Geschäft in der Schweiz und Österreich weiter voranzubringen“, so Michael Unterschweiger, Regional Director Schweiz und Österreich bei Trend Micro.