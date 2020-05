T-Systems Schweiz: Thomas Reitze wird neuer Vice President Commercials & Market Relations

Thomas Reitze wird per 1. Mai 2020 Vice President Commercials & Market Relations bei T-Systems in der Schweiz. In dieser Schlüsselfunktion wird er die strategische Kunden- und Marktverantwortung übernehmen sowie die Geschäfte der T-Systems Schweiz intern und extern repräsentieren. Thomas Reitze berichtet direkt an Peter Lenz, der als Managing Director für die T-Systems Alpine — Schweiz und Österreich — verantwortlich zeichnet. In seiner neuen Rolle ist Thomas Reitze Mitglied der Geschäftsführung und des Verwaltungsrats der T-Systems Schweiz.

Thomas Reitze ist seit über 20 Jahren im Vertrieb und der Beratung von IT-relevanten Produkten und Dienstleitungen tätig und hatte während dieser Zeit verschiedene Managementpositionen inne. In den vergangenen Jahren konnte er bei namhaften Firmen wie Microsoft oder IBM signifikante Vertriebserfolge erzielen. Zuletzt hat Thomas Reitze den Geschäftsbereich Global Business Services Public Sector Switzerland bei IBM verantwortet. Vertriebliche Schwerpunkte lagen unter anderem bei Kunden wie der SBB, der Post, Swisscom sowie im Energiebereich.

«Mit seiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb und in der Beratung gepaart mit seinen hervorragenden Marktkenntnissen ist Thomas Reitze eine wertvolle Ergänzung für das Management der T-Systems Schweiz», betont Peter Lenz, Managing Director von T-Systems Alpine. «Wir freuen uns sehr, dass wir ihn als Vice President Commercials & Market Relations gewinnen konnten, und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.»

Thomas Reitze hat ein Lizenziat der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich und absolvierte einen Master of Advanced Studies in Public Administration an der Universität von Lausanne. «Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle bei der T-Systems Schweiz. Als Ende-zu-Ende Digitalisierungsdienstleister ist es unser Ziel, unsere Kunden auf ihrem Weg in die Digitalisierung als verlässlicher Partner zu begleiten und ihre Arbeitsabläufe mit modernsten Lösungen zu optimieren», ergänzt Thomas Reitze, Vice President Commercials & Market Relations bei T-Systems Schweiz.

