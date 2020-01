SwissSign Group ernennt Tom Sprenger zum neuen CTO

Die SwissSign Group ernennt mit Tom Sprenger per 1. März 2020 einen neuen Chief Technology Officer. Die Aufgaben in der Geschäftsleitung werden neu verteilt.

Die SwissSign Group, der Schweizer Trust Service Provider, ernennt Tom Sprenger per 1. März 2020 zum Chief Technology Officer. Sprenger übernimmt die Verantwortung für ein Team von hochspezialisierten IT-Fachleuten der beiden Bereiche «Digitale Identität – SwissID» und «Zertifikatsdienstleistungen».

Tom Sprenger blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Enterprise Software Engineering zurück und war zuletzt als CTO und Mitglied des Executive Boards bei AdNovum tätig. Der diplomierte Informatik-Ingenieur ETH hält einen Doktor der technischen Wissenschaften der ETH Zürich und schliesst im kommenden März sein MBA in Business Engineering an der Universität St. Gallen ab. Mit Tom Sprenger gewinnt die SwissSign Group einen ausgewiesenen IT-Experten, der das Unternehmen bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen wird. «Wir freuen uns sehr, dass Tom Sprenger zu uns stösst. Mit seinem grossen IT- und Security-Know-how und seiner ausgewiesenen Erfahrung als Führungskraft ist er eine wertvolle Unterstützung für die Gruppe», sagt Markus Naef, CEO der SwissSign Group.

Neue Aufgabenteilung in der Geschäftsleitung

Walter Herter, bisher Chief Service Officer, wird neu Chief Operations Officer und übernimmt zusätzlich den Aufgabenbereich «Netzwerk und Infrastruktur». Marcel Affolter, bisher Chief Information Officer, verlässt das Unternehmen per Ende März 2020. Matthias Bartholdi, vorheriger Chief Operations Officer, hat das Unternehmen per Ende 2019 verlassen. Diese Aufgaben werden auf verschiedene Geschäftsleitungsmitglieder aufgeteilt. «Wir danken Marcel Affolter und Matthias Bartholdi für die wertvolle Arbeit, die sie bei der SwissSign Group geleistet haben, und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute», so Markus Naef.

Die Geschäftsleitung setzt sich per 1. März 2020 wie folgt zusammen:

Markus Naef, Chief Executive Officer

Christoph Glatthard, Chief Financial Officer

Markus Venetz, Chief Commercial Officer

Tom Sprenger, Chief Technology Officer

Walter Herter, Chief Operations Officer

