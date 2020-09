Sunrise bietet das schnellste Internet der Schweiz und ist Testsieger im Breitband-Benchmark – auch im Ländervergleich Deutschland – Österreich – Schweiz.

«Unser Mobilfunknetz gehört weltweit zu den besten. Das wurde schon durch viele unabhängige Tests bestätigt. Jetzt wird erstmals bestätigt, dass auch unser Festnetz-Internet inklusive Glasfaser den Massstab setzt. Nicht nur für die Schweiz, sondern für die gesamte D-A-CH-Region. Das freut uns für unsere Kunden und zeigt gleichzeitig, dass Sunrise der führende Qualitätsanbieter ist», sagt André Krause, CEO von Sunrise.

Home Office, Home Schooling, Video-Konferenzen, Online-Gaming, Netflix & Co. etc. – Arbeit, Lernen und Vergnügen erfordern leistungsstarke Internetanschlüsse und die Telekomnetze in der Schweiz und im Ausland wurden selten so strapaziert, wie während der Lockdownzeit.

Das deutsche PC Magazin wollte mit dem Breitband Benchmark Test wissen, wie leistungsfähig die Festnetzanschlüsse (inklusive Glasfaser) sind und welche Bandbreiten bei den Kunden selbst unter hoher Belastung auch wirklich ankommen. Das wurde ab dem 3. Februar 2020 während 6 Monaten getestet. Das Resultat: Die Schweiz ist in der D-A-CH-Region an der Spitze und in der Schweiz ist Sunrise der Testsieger und bietet das schnellste Internet.

