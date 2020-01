Stephan Timme ist neuer COO von SAP Schweiz

SAP Schweiz hat mit Stephan Timme (40) einen neuen COO berufen. In dieser Funktion berichtet er direkt an Alexander Klaeger, COO & Head of Cloud Business in der Region SAP Mittel- und Osteuropa (MEE). Zudem nimmt er Einsitz in die Geschäftsleitung der Schweizer Landesorganisation. Stephan Timme folgt auf Stefan Inderbitzin, der die Rolle des Head of Services Sales für die Schweiz übernimmt und damit seine langjährige Erfahrung weiterhin in den Dienst der Schweizer SAP-Kunden stellt.

Seit 2015 leitet Stephan Timme die Commercial Sales Organization, zunächst für MEE, seit zwei Jahren für EMEA Nord. 2012 wechselte er von einem Startup zu SAP in Deutschland, wo er im Vertriebsteam für Grosskunden der öffentlichen Hand neue Marktsegmente erschloss. Davor war er neun Jahre bei IBM in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen tätig. Das praktische und theoretische Grundwissen hat Stephan Timme in einem dualen Studium an der Berufsakademie in Stuttgart erworben, das er erfolgreich als Diplom-Wirtschaftsinformatiker abschloss.

«Stephan Timme hat einen hervorragenden Leistungsausweis. Die Geschäftsbereiche, die er bei SAP führte, erreichten immer wieder Spitzenplätze. Er hat vielfach gezeigt, dass er es versteht, Kunden bei der Erreichung ihrer geschäftlichen und digitalen Ziele wirksam und nachhaltig zu begleiten», freut sich Michael Locher-Tjoa, Managing Director von SAP Schweiz. «Mit seinem Erfahrungsschatz, seiner Kundenorientierung und seiner zielstrebigen Art wird er einen wichtigen Beitrag zur weiteren erfolgreichen Entwicklung von SAP in der Schweiz leisten.»

In seiner neuen Rolle verfolgt Stephan Timme einen offenen und leistungsorientierten Führungsansatz, der auf klaren Prinzipien beruht. Transparente Kommunikation, Involvierung der MitarbeiterInnen in die Entscheidungsfindung und Schaffung von Mehrwert in jeder Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und KollegInnen. «Die Kundensicht steht immer vor der Innensicht und der Mensch steht im Mittelpunkt», betont Stephan Timme.

