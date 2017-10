Stefan Züger wird VP Sales & Service bei T-Systems Schweiz

Stefan Züger wird per 01. November 2017 der neue VP Sales & Service bei T-Systems Schweiz und somit Mitglied der Geschäftsleitung. Er folgt auf Roland Stettler, der das Unternehmen verlassen hat.

Der 50-jährige Schweizer bringt umfangreiches Know-How in den Bereichen Sales, Pre-Sales und Service mit. Stefan Züger schöpft aus rund 30 Jahren Erfahrung und einem starken Netzwerk in der IT-Branche. Sein Fachwissen hat er in der Vergangenheit bei Unternehmen wie Palo Alto Networks GmbH, Dell EMC, Data General und Credit Suisse unter Beweis gestellt.

«Mit der Einstellung von Herrn Stefan Züger ist es uns gelungen, einen versierten und innovativen Mitdenker als neuen VP Sales & Service zu gewinnen. Wir freuen uns bereits auf die Zusammenarbeit mit ihm», so Stefano Camuso, Managing Director der T-Systems Schweiz