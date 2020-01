Spitzenposition für baramundi in PUR-S 2020 Studie

Die baramundi software AG hat erneut den Titel als „Champion“ in der „Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2020“-Studie der Analysten von Techconsult erhalten. Sowohl bei MDM/EMM als auch Vulnerability Management attestierten die befragten User dem Augsburger Softwarehersteller wieder herausragende Leistungen in den Bereichen Technologie und Service

Das Research- und Analystenhaus Techconsult untersuchte in der jährlich erscheinenden PUR-S-Studie unter über 2000 Anwenderunternehmen die Security-Lösungen der wichtigsten IT-Unternehmen. baramundi überzeugte die Analysten von Techconsult mit hervorragenden Einzelergebnissen in den Bereichen MDM/EMM und Vulnerability Management jeweils in der Kategorie „Technology/Solution Rating“ und „Company Rating für Leistung in Service und Support“. baramundi erhielt dafür gleich zweimal die Spitzenbewertung „Champion“.

„Die fortgesetzte Serie der „Champion“-Titel-Auszeichnung für Enterprise Mobility Management und Vulnerability Management bestätigt erneut unsere Strategie für höchste Produktqualität und bestem Service,“ erklärt Uwe Beikirch, Vorstand der baramundi software AG und resümiert: „Die Bewertungen zeigen wie eng wir mit unseren Kunden kooperieren, um unser Produkt entsprechend ihrer Wünsche und Anregungen weiterzuentwickeln.“

Die Bewertung im Detail

baramundi erhielt erneut Bestnoten für seine erbrachten Leistungen. Bei MDM/EMM ist baramundi eines der Spitzenunternehmen und erreichte in den Bereichen Nachhaltigkeit 81,2 Prozent, Vertriebspartner 80,5 Prozent sowie Herstellerloyalität und Weiterempfehlung 80 Prozent an Zustimmung. Auch im Vulnerability Management sind die Kunden äußerst zufrieden: Herausragende Ergebnisse erhielt baramundi in den Bereichen Produktloyalität und Kaufempfehlung (80,7 Prozent) sowie Herstellerloyalität und Weiterempfehlung (78,2 Prozent).

Positionierung als Champion im PUR-S-Diamanten

Der PUR-S-Diamant ist ein zweidimensionales Diagramm, das auf der Spitze steht. Je besser ein Anbieter in beiden Dimensionen (Hersteller und Lösung) eingestuft wurde, umso weiter oben steht er in dem Diamanten. Die Auszeichnung als Champion zeugt davon, dass der Anbieter seine Kunden gleich in mehrerlei Hinsicht überzeugen konnte: zum einen von der Qualität seiner Lösung und zum anderen als dienstleistungsorientiertes Unternehmen, dass überdurchschnittlich gute Bewertungen erhalten hat. Für die aktuelle PUR-S 2020 Studie befragte Techconsult mehr als 2.000 Anwenderunternehmen zu den von ihnen eingesetzten Lösungen und Herstellern.

