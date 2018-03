Sophos auf Endkunden-Roadshow in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Das Seminar bietet Teilnehmern die Gelegenheit zum interaktiven Informationsaustausch mit Security-Anwendern und Sophos Experten in sechs Städten

Vom 10. April bis 13. Juni 2018 gibt Sophos in dem Seminar „Sophos Dialog für IT-Sicherheit“ Endanwendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz tiefe Einblicke in die Zukunft der Informationssicherheit. Neben Vorträgen zu Themen wie IT-Security-Strategien, Machine Learing oder DSGVO haben die Teilnehmer in offenen Diskussionen die Möglichkeit, die Seminare selbst zu gestalten, indem sie vorab ihre Fragen mit ihrem Anmeldeformular übermitteln. Die Seminare starten am 10. April in Zürich und enden am 13. Juni in Wien. Neben den Security-Experten von Sophos und dem Partnerunternehmen Data-Sec wird auch Kris Hagerman, CEO von Sophos, anwesend sein.

Immer spektakulärere Angriffe auf Unternehmen zeigen, wie sehr die Bedrohung durch hoch entwickelte Cyber-Attacken wächst. Herkömmliche Lösungen, die Netzwerk, Endpoint und Daten getrennt schützen sollen, offenbaren Schwachstellen gegenüber solch komplexen Hacking-Methoden. Vernetzte und Kommunizierende IT-Security-Systeme – wie „Synchronized Security“ von Sophos – stehen daher hoch im Kurs. Mehr dazu und über Wege zur IT-Security-Strategie von morgen erfahren die Teilnehmer im Seminar „Sophos Dialog für IT-Sicherheit“.

Die Themen im Überblick:

IT-Sicherheits-Strategie: Mehr als technologische Aufrüstung

Machine Learning und künstliche Intelligenz: Was ist Hype, was funktioniert wirklich?

Ransomware: Wirksame Maßnahmen gegen »Locky« & Co.

Live-Demo Exploit Prevention: So einfach schützen Sie Ihre Infrastruktur

DSGVO: Wie Sie Abmahnungen vermeiden und was Sie jetzt noch tun müssen

Aktuelle IT Sicherheits-Trends

Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer in 20-minütigen Live-Demos im Sophos Flight Case, wie mit vorausschauenden Technologien modernste Hackerangriffe abgewehrt werden können.

Termine: 10.04.2018 – Zürich

17.04.2018 – Hamburg

19.04.2018 – Bonn

24.04.2018 – Frankfurt am Main

26.04.2018 – München

13.06.2018 – Wien

Anmeldung zu den kostenfreien Seminaren unter: https://www.sophos-events.com/dialog-fuer-it-sicherheit/index.cfm

