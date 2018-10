SolarWinds ist ein führender Hersteller leistungsstarker und erschwinglicher IT-Infrastrukturmanagement-Software. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, Unternehmen weltweit – unabhängig von Art, Größe oder IT-Infrastruktur-Komplexität – leistungsstarke Tools zum Überwachen und Verwalten der Leistung ihrer IT-Umgebungen zu bieten, sei es lokal, in der Cloud oder in hybriden Modellen.

Wir sind im ständigen Austausch mit Technikexperten aus den unterschiedlichsten Bereichen – Experten für IT-Betrieb, DevOps und Managed Service Provider (MSPs) – um herauszufinden, welchen Herausforderungen sie bei der Verwaltung leistungsfähiger, hochverfügbarer IT-Infrastrukturen gegenüberstehen. Mithilfe der Erkenntnisse aus diesem Austausch, beispielsweise in unserer Online-Community THWACK® , können wir Produkte entwickeln, die darauf ausgelegt sind, bekannten Herausforderungen im IT-Management zu begegnen, und Lösungen bereitstellen, die sich Technikexperten wünschen. Dieser Schwerpunkt auf den Benutzer und unser Engagement für Spitzenleistungen in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT haben SolarWinds zu einem weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen gemacht.

Dies sind unsere Ziele: