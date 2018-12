Die neuesten Aktualisierungen bieten Cisco ACI-Unterstützung und erweiterte Funktionen zur Erkennung von Anomalien, um einen besseren Einblick in die Netzwerkumgebung zu ermöglichen.

SolarWinds, ein führender Anbieter von leistungsstarker und erschwinglicher IT-Verwaltungssoftware, gab heute eine umfassende Aktualisierung seines Netzwerkverwaltungsportfolios sowie wichtige Verbesserungen der Orion®-Plattform bekannt. SolarWinds® Network Performance Monitor wurde als Antwort auf die zunehmende Verbreitung von SDN – insbesondere Cisco® ACI – entwickelt und unterstützt Kunden bei der Überwachung logischer Komponenten ihrer SDN-Umgebung, einschließlich APICs, Mandanten, Anwendungsprofile, Endpunktgruppen und physischer Einheiten. SolarWinds wird von IDC® als Marktführer für Netzwerkverwaltungssoftware genannt.1

„Kunden testen SDN in ihren Entwicklungs-Testumgebungen, aber mit der Weiterentwicklung der Technologie sehen wir auch eine breitere Nutzung durch Kunden in ihren Produktionsumgebungen“, sagte Christoph Pfister, Executive Vice President of Products, SolarWinds. „Unsere Benutzer benötigen einen umfassenden Einblick in ihre physischen und logischen Netzwerke. Diese neuesten Aktualisierungen sind ein Zeichen unseres anhaltenden Engagements für unsere Benutzer-Community und ihre Geschäfte. Dabei sind sie preislich so gestaltet, dass sie für die meisten Unternehmen und Dienstleister erschwinglich sind.“

Die neueste Produktaktualisierung von SolarWinds bringt auch Fortschritte bei der Erkennung von Anomalien – die Erweiterung von Warnmeldungen für unerwartetes Verhalten in der Infrastruktur, die Verbesserung von Konfigurationsbasislinien zur Vermeidung von Konfigurationsveränderungen und die Verbesserung von PerfStack™-Dashboards zur stapelübergreifenden Fehlerbehebung. Die zusätzliche Unterstützung für Infoblox® erweitert den Einblick von Administratoren in den Netzwerkbetrieb und ermöglicht die Überwachung von Infoblox DHCP- und DNS-Diensten in einem zentralen Dashboard.

Kundenmeinungen zu SolarWinds

Definition und Kontrolle heutiger Netzwerke

Die Aktualisierungen in der neuesten Version des Netzwerkverwaltungsportfolios von SolarWinds sind so konzipiert, dass sie einfach und schnell bereitgestellt werden können. Des Weiteren zeichnen sie sich durch einen verbesserten und zentral verwalteten Upgrade-Prozess aus.

Network Performance Monitor (NPM) 12.4 – Enthält Unterstützung für Cisco ACI, um Benutzern zu helfen, den Zustand von Cisco Software-Defined Networking (SDN) zu überwachen.

– Enthält Unterstützung für Cisco ACI, um Benutzern zu helfen, den Zustand von Cisco Software-Defined Networking (SDN) zu überwachen. Network Configuration Manager (NCM) 7.9 – Bietet die Möglichkeit, Multi-Geräte-Baselines oder Konfigurationsausschnitte auf jedem Netzwerkknoten zu definieren und darauf anzuwenden, und wurde entwickelt, um Konfigurationsänderungen schneller zu erkennen und Unternehmensstandards besser einzuhalten.

– Bietet die Möglichkeit, Multi-Geräte-Baselines oder Konfigurationsausschnitte auf jedem Netzwerkknoten zu definieren und darauf anzuwenden, und wurde entwickelt, um Konfigurationsänderungen schneller zu erkennen und Unternehmensstandards besser einzuhalten. NetFlow Traffic Analyzer (NTA) 4.5 – Erweiterte Benachrichtigungen können Benutzern helfen, schnell zu handeln, wenn der Anwendungsverkehr plötzlich zu- oder abnimmt, sowie die Lösung zu beschleunigen, wenn ein Gerät keinen Datenverkehr mehr sendet.

– Erweiterte Benachrichtigungen können Benutzern helfen, schnell zu handeln, wenn der Anwendungsverkehr plötzlich zu- oder abnimmt, sowie die Lösung zu beschleunigen, wenn ein Gerät keinen Datenverkehr mehr sendet. IP Address Manager (IPAM) 4.8 – Fügt Infoblox-Unterstützung für Benutzer hinzu, um DHCP- und DNS-Dienste in einem zentralen Dashboard zu überwachen.

Überraschende Einfachheit mit der SolarWinds Orion-Plattform

Die Orion-Plattform ist eine modulare und skalierbare Architektur, die leistungsstarke Netzwerk-, Infrastruktur- und Anwendungsüberwachungs- und ‑verwaltungsfunktionen in lokalen, gehosteten und Public Cloud-Umgebungen bietet. Das gemeinsame Framework kombiniert ein webbasiertes Dashboard, zentralisierte Benutzerverwaltung, einheitliche Warnungen und Berichterstellung sowie konsolidierte Leistungsdaten, die die Zusammenarbeit zwischen den Teams verbessern. Zusätzlich zu den PerfStack-Dashboard-Verbesserungen und zentralisierten Upgrades bietet die neueste Version der Orion-Plattform auch SAML-Authentifizierungsunterstützung und ermöglicht Single Sign On (SSO) für die Orion-Webkonsole.

Verfügbarkeit

Die Aktualisierungen des Netzwerkverwaltungsportfolios von SolarWinds sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den IT-Verwaltungsprodukten von SolarWinds, einschließlich 30-tägiger Gratistestversionen zum Herunterladen, finden Sie auf der SolarWinds-Website.

Share this...