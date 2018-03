Snom  startet neues Partnerprogramm

Mit dem neuen Snom Partnerprogramm profitieren Snom Fachhändler zukünftig von attraktiven Rabatten auf gekaufte Telefone des VoIP-Spezialisten, von gemeinsamen Marketing-Aktivitäten sowie nutzbringenden Fallbeispielen. Je nach Stufe erhält der Partner dauerhafte Vorteile. Je mehr sich ein Partner engagiert, umso höher sind die Vorteile.

In die Zukunft gedacht

Support, persönliche Betreuung sowie Projekt- und Marketingunterstützung – Snom denkt an die Zukunft und plant den kontinuierlichen Ausbau seines Partnerprogramms sowie der dort angebotenen Leistungen. Zukünftig werden noch viele hilfreiche Dienste eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Snom und seinen Partner unterstützen.

Mit dem neuen Partnerprogramm bietet der Hersteller professioneller VoIP-Lösungen von Tisch-, DECT- und Konferenztelefonen Snom seinen Partnern eine Plattform für eine profitable Zusammenarbeit.

Vom registrierten Partner bis zum Goldpartner

Innerhalb des Programms können Snom Partner drei Partnerstufen erreichen: Registrierte-, Silber- und Goldpartnerschaft. Jede Stufe bietet attraktive Vorteile – vom kostenfreien Vorführgerät für registrierte Partner, bis hin zu attraktiven Rabatten pro gekauftem Snom Telefon für Silber- und Goldpartner. Als zusätzliche Boni werden Goldpartner außerdem prominent auf der Snom Webseite gelistet und erhalten weitere Vorteile.

Welche Stufe ein Snom Partner im Programm erhält, definiert sich über verschiedene Faktoren wie etwa den potentiellen Umsätzen mit Snom Produkten, der erfolgreichen Teilnahme an technischen Schulungen und dem Engagement für die Marke.

Erklärtes Ziel ist es, möglichst viele motivierte Partner zu gewinnen, mit ihnen zu kooperieren, von ihnen zu lernen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Durch die verbindliche Teilnahme an technischen Trainings wird gewährleistet, dass alle Partner ein sehr hohes Know-how in der Beratung, dem Verkauf und der Installation von Snom Telefonlösungen garantieren können.

„Mit unserem neuen Partnerprogramm bieten wir teilnehmenden Händlern eine perfekte Plattform für kontinuierlich gute Gewinne“, so Gernot Sagl, Geschäftsführer bei Snom. „Snom unterstreicht mit diesem Angebot sein klares Bekenntnis zum indirekten Vertrieb und für eine dauerhaft angelegte, faire und wertsteigernde Zusammenarbeit mit seinen Partnern. Mit dem Partnerprogramm unterstützen wir aber nicht nur unsere Reseller, sondern stärken auch die Position unserer gelisteten Distributoren. Wir bieten das Programm in Europa, Afrika und in Teilen Asiens an. In unseren größeren Vertriebsgebieten werden die Ansprechpartner unsere lokalen Vertriebsteams sein. Partnerschaft heißt für uns auch Support und Kommunikation in Landessprache.

Ab sofort verfügbar

Das neue Snom Partnerprogramm ist ab sofort für Anmeldungen offen. Interessierte Partner können sich unter partner.snom.com registrieren und nach erfolgreicher Freischaltung von allen Vorteilen einer Partnerschaft profitieren.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …