Die Smart Home 2019 ist die grösste Veranstaltung für intelligente Gebäudetechnik in der Schweiz. Unter dem Leitthema „Smart Home in a Connected World“ zeigt die diesjährige Tagung am 7. März, welche Kundenbedürfnisse das Smart Home abdeckt und wie praktikable Umsetzungen aussehen. In diesem Rahmen präsentieren auch Mitglieder der EnOcean Alliance ihre innovativen wartungsfreien Funksensorlösungen für Smart Homes auf Basis des internationalen EnOcean-Funkstandards (ISO/IEC 14543-3-10).

Das Thema Smart Home fasziniert mit seinem zukunftsweisenden Konzept. Das Prinzip der vernetzten Welt, individuell steuerbar über ein zentrales Gerät – Smartphone oder Tablet – übertragen immer mehr Kunden auch auf ihr Zuhause. Um Komfort geht es hierbei ebenso wie um Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Mit diesen neuen Kundenerwartungen steigen auch die Anforderungen an Experten wie Elektroinstallateure, Elektroplaner oder Architekten. Wie sieht die optimale Smart-Home-Lösung im Einzelfall aus? Welche Optionen integrierter Ökosysteme bietet der Markt? Und wie lassen sich Smart Home und das Internet der Dinge bestmöglich verbinden?

Diese – und viele weitere – Fragen beantworten die Mitglieder der EnOcean Alliance auf der Smart Home 2019 in Basel. Die EnOcean Alliance ist ein weltweiter Verbund von über 400 Unternehmen aus der Gebäudebranche. Sie etabliert innovative wartungsfreie Funklösungen zur nachhaltigen Gebäudeautomation auf Basis des EnOcean-Funkstandards (ISO/IEC 14543-3-10). Mittlerweile verfügen mehr als eine Million Gebäude in aller Welt über entsprechende Funknetzwerke. Das macht EnOcean zur internationalen Referenz in Sachen Funkstandard für Gebäudeautomation.

Das EnOcean-Ökosystem batterieloser Funksensorlösungen besteht aus derzeit 5000 Produktvarianten auf Grundlage von 1500 Basisprodukten und wird stetig erweitert. Mit ihren standardisierten Sensorprofilen lassen sich die Produkte untereinander kombinieren. Diese interoperablen Systemlösungen senken Installations- und Wartungskosten und sorgen für entscheidende Vorteile in Sachen Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort. Zudem lassen sich die mithilfe der batterielosen Funksensoren gewonnenen Daten in IoT-Lösungen für Smartphone oder Tablet integrieren.

Smarte Lösungen für Smart Home und intelligente Gebäude

Wie unterschiedlich sich der EnOcean-Funkstandard einsetzen lässt, zeigen Mitglieder der EnOcean Alliance anhand ihrer aktuellen Lösungen für intelligente Gebäude. Mit ihren Services und Produkten decken sie alle wesentlichen Smart Home-Aspekte ab. Vor Ort in Basel sind u.a. ABB, BootUp, Eltako/Demelectric, Hager, Omnio (AWAG), Sauter, Siemens sowie Thermokon und Wago.