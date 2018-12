Rittal. Power and Vision!

Seit der Gründung im Jahr 1961 hat sich Rittal kontinuierlich zum weltweit führenden Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software und Service entwickelt.

Heute bietet Ihnen “Rittal – Das System.” eine perfekt abgestimmte Systemplattform. Sie vereint innovative Produkte, zukunftsweisende Engineering-Lösungen und weltweiten Service für vielfältige Anforderungen. Und dies in unterschiedlichsten Branchen – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Automobilindustrie bis hin zur Informationstechnologie.

Die Rittal AG ihrerseits eine Tochtergesellschaft der Rittal-Werke in Herborn – ist in der Schweiz seit 1985 an optimal erschlossener Lage in Neuenhof präsent. Die Kunden der Westschweiz werden seit 1988 durch die Filiale Yverdon betreut.

Mit dem Kauf, respektive Bau von eigenen Büro- und Lagergebäuden leistete das Unternehmen einen Beitrag zum langfristigen Engagement auf dem Schweizermarkt. Insgesamt rund 60 Mitarbeiter sind heute für unsere Kunden da, um ihnen den besten Service zu garantieren.

Alles ab Lager und sofort – ein Rittal Grundsatz der ersten Stunde. Allein in Neuenhof und Yverdon wird eine Verfügbarkeit von 98% des Standardsortiments angestrebt. So profitieren unsere Kunden in der ganzen Schweiz von einem reaktionsschnellen Service. Um eine optimale Bedürfnisbefridigung unserer Kunden zu erreichen, verfügt der Standort Neuenhof über eine gut ausgerüstete Werkstatt.

Dabei haben wir stets unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft im Blick.