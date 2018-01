Qlik: Mit Mike Capone soll Marktführerschaft weiter ausgebaut werden

Qlik, führender Anbieter von Data Analytics, gibt bekannt, dass der Unternehmensvorstand Mike Capone als neuen CEO bestellt hat. Capone, ehemaliger COO von Medidata Solutions verbindet auf überzeugende Weise Kundenperspektive, operative Kompetenz und Marktorientierung. Zu seiner umfangreichen Erfahrung in wachstumsstarken SaaS-Unternehmen bringt Capone auch aus erster Hand Wissen darüber mit, wie Data Analytics den Wert von Daten – in unterschiedlichsten Geschäftsmodellen sowie Branchen – maßgeblich steigert. Diese Kompetenzen prädestinieren Mike Capone dafür, Qlik in dem Anspruch zu leiten, führendes Unternehmen innerhalb der Analytics Economy zu sein.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie eine intelligente Nutzung von Daten transformierend auf Organisationen und Branchen wirkt. Daher freue ich mich, nun Teil eines Unternehmens zu sein, das seine Kunden befähigt, immer aufs Neue zu entdecken, was alles möglich ist“, so Mike Capone. „Daten sind die Währung der Zukunft. Und Organisationen, die sich dementsprechend aufstellen, werden sich positiv von anderen absetzen und herausragen. Mit kontinuierlichen Investitionen in Augmented Intelligence, Big Data und das Internet der Dinge sowie dem Hybrid-Cloud-Ansatz hat sich Qlik einzigartig positioniert, um in dieser neuen Ära führend zu sein.“

David Murphy, Interims-CEO von Qlik, kehrt zurück in seine vorherige Position als Qlik-Vorstandsmitglied. „Ich freue mich, während meiner Amtszeit mit zahlreichen Qlik-Kunden in Kontakt gekommen zu sein – und bin überwältigt davon, wie viele Menschen von einer datengetriebenen Neuausrichtung erzählen, die ihnen die Qlik-Plattform ermöglicht hat“, so Murphy. „Ich weiß, wie sehr dies auch Mike Capone bewusst ist. Und dass er den Führungsanspruch von Qlik noch weiter ausbauen kann.“

„Wir sind begeistert, dass Mike Capone es sich mit uns zur Aufgabe macht, mit modernen BI-Lösungen Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung zur datenkundigen Organisation zu begleiten und zu unterstützen“, betont Seth Boro, Qlik-Vorstandsmitglied und Managing Partner bei Thoma Bravo. „Wir danken auch David Murphy – für seinen Interims-Vorsitz, seine weitere Arbeit als Vorstandsmitglied und seine besondere Rolle als Berater des CEO in der nächsten Zeit.“

Zuletzt war Capone COO von Medidata Solutions, einem börsennotierten Anbieter von SaaS-Analyselösungen in den Märkten Gesundheit, Biowissenschaft und Pharma. Bei Medidata war er maßgeblich in den Bereichen Produktentwicklung, Data Science, Professional Services und Marktbearbeitung tätig. Er trug dort wesentlich zur Strategie bei, eine umfassende Cloud-Plattform zu schaffen, die Daten und Analysen zum Umsetzen klinischer Studien nutzt.

Vor seiner Arbeit für Medidata hatte Capone mehrere Führungspositionen bei ADP inne, einem der größten Anbieter von B2B-Cloud-Diensten, die weltweit von über 600.000 Unternehmen und 39 Millionen der dort tätigen Menschen genutzt werden. Capone war bei ADP unter anderem CIO, Corporate Vice President für Produktentwicklung sowie SVP & General Manager des globalen Outsourcing-Geschäfts. Capone bringt daher sowohl außergewöhnliche Kundenkenntnis wie auch Expertise im Skalieren des IT-Betriebs eines großen Cloud-Unternehmens mit.

Besonders schätzt Mike Capone bei Qlik das Bewusstsein des Unternehmens für gesellschaftliche Verantwortung. Er selbst ist Mitglied des „New Jersey Chapter of the Leukemia and Lymphoma Society“ und war zuvor Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftungen von ADP und Medidata.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …