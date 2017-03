Prognostische Analytik verbessert Entscheidungsbasis

Traditionell zeigt Business Intelligence Leistungswerte aus der Vergangenheit, befasst sich zunehmend mit geschäftlichen Abläufen aus der Gegenwart. Die prognostische Analytik dagegen liefert Einblicke in die Zukunft.

Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken: Dieses Zitat des bekannten Managementberaters Peter Drucker bezieht sich zunächst einmal auf Reports, Scorecards und Key Performance Indicators (KPIs), mit denen die Leistungen eines Unternehmens im letzten Quartal oder Geschäftsjahr beschrieben werden.

Viel interessanter aber ist es zu wissen, was im kommenden Geschäftsjahr geschehen kann, beispielsweise wie gross die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt oder einem Service sein könnte. Dafür benötigen Entscheider geeignete Werkzeuge, mit deren Hilfe sie auf Basis von Mustern in aktuellen Daten zukünftige Ereignisse prognostizieren können. Genau das ermöglicht die Predictive Analytics, also die prognostische Analytik. Sie stellt statistische Verfahren bereit, die alle relevanten Faktoren bewertet und daraus geeignete Prognosemodelle erstellt.

Prognostische Analytik in den Fachbereichen

Während verschiedenste Benutzergruppen in allen Managementhierarchien im Unternehmen von genaueren Vorhersagen profitieren, sind es vor allem die Anwender in den Fachbereichen, die damit die grössten Vorteile erzielen werden. In vielen betrieblichen Situationen, in denen antizipative Entscheidungen gefordert sind, können die Prognosemodelle von Scoring-Applikationen die Datenbasis entscheidend verbessern:

Marketing: Zielgruppen und Segmente für Kampagnen definieren, Response-Rate erhöhen

CRM: Modelle für die Kundenloyalität entwickeln und testen, Wertbeiträge für den gesamten Kundenlebenszyklus ermitteln

Finanzdienstleistungen: Kreditrisiken analysieren und bewerten

Betrugserkennung: Muster für illegales, betrügerisches oder missbräuchliches Verhalten aufdecken

Fertigung: Beziehungen zwischen Maschinenkonfiguration und Output ermitteln, um die Produktqualität zu steigern.

Die Treffsicherheit der Entscheidungen ist im Wesentlichen von drei Variablen abhängig: erstens der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten, zweitens einer genauen Kenntnis und Gewichtung der einzelnen Einflussgrössen und drittens der Verfügbarkeit von Technologien zur automatischen Ermittlung der Daten, Erstellung von Prognosen und Risikoabschätzung.

Integration prognostischer Modelle in die BI-Umgebung

Wo es Statistikanwendungen gibt, etwa um prognostische Modelle zu erstellen, werden sie in den meisten Unternehmen heute noch immer parallel zu BI-Lösungen eingesetzt und von den jeweiligen Spezialisten in der IT-Abteilung gewartet und gepflegt. Die Anwender in den Fachbereichen müssen sich bei Fragen und neuen Anforderungen an zwei verschiedene Teams wenden. Das ist zeitaufwendig und ineffizient.

Eine Lösung für dieses Problem bietet die Integration von Funktionen für die prognostische Modellierung in eine BI-Plattform. Damit entfällt der Implementierungs- und Maintenance-Aufwand für eine eigene Statistiklösung, und vorhandene Ressourcen lassen sich effizienter nutzen. Verdeutlichen lassen sich diese Vorteile am Beispiel der Entwicklung einer Scoring-Applikation mit einer integrierten Umgebung wie WebFOCUS RStat von Information Builders. Dabei gilt es drei Stufen zu unterscheiden: erstens die Vorbereitung der Daten, zweites die Erstellung des Modells und drittens die Entwicklung der Applikation für die Endanwender.

Für die Datenaufbereitung sind traditionell meist mehrere Personen zuständig, sowohl Datenmodellierer als auch Statistikexperten. Ein Datenmodellierer erstellt die Abfragen und ein Statistiker profiliert und bereinigt die Daten. In einer integrierten Umgebung dagegen übernimmt der Modellierer sämtliche Aufgaben: von der Abfrage bis zur Profilierung und Bereinigung der Daten. Zusätzlich übernimmt er die Rechteverwaltung für die Benutzerzugriffe. Der Vorteil einer integrierten Umgebung: die Anwender aus den Fachabteilungen können ihre Abfragen in der Modellierungs-Engine RStat für Reporting- und Modellier-Applikationen einsetzen, ohne dass sie über tiefreichende Statistikkenntnisse verfügen müssen.

Die Modellier-Tools haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und sind für Fachanwender mit lediglich einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund einfacher anzuwenden. Auch sie sind damit in der Lage, alternative prognostische Modelle zu entwickeln, sie zu vergleichen und das am besten für bestimmte Anwendungsszenarien geeignete auszuwählen.

Ist das Prognosemodell erstellt, fehlt nur noch die dazu passende, per Browser aufrufbare Applikation. Auch hier profitieren die Fachanwender einer BI-Plattform mit integrierter Statistikfunktion. Sie reichen das Modell, das sie selbst entwickelt haben, an einen BI-Entwickler weiter, der dann mit derselben BI-Plattform die Applikation und Benutzeroberfläche erstellt, aus der die Endanwender schliesslich die Daten und Modelle auswählen.

Der weitere Vorteil einer integrierten BI-Plattform: Anwender können die Ergebnisse der statistischen Auswertung direkt weiterverwenden. Ein Marketingfachmann beispielsweise ist in der Lage, eine Direct-Mailing-Liste mit einer Scoring-Applikation zu bearbeiten, um die vielversprechendsten Ansprechpartner zu ermitteln. Das Ergebnis ist ein Bericht mit allen Adressaten und der prozentualen Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden. Im nächsten Schritt lassen sich mit BI-Funktionen die Interessenten anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilung weiter segmentieren, um mit der Direkt-Mailing-Kampagne die optimalen Ergebnisse erzielen zu können.

Direkt-Mail-Kampagnen sind nur eines unter vielen Anwendungsszenarien. Auch bei der Planung, Durchführung und Auswertung anderer Marketingaktivitäten lassen sich prognostische Modelle effizient einsetzen, etwa um im Einzelhandel verschiedene Preisszenarien – abhängig von Produkten, Standorten und saisonalen Einflussfaktoren – modellmässig zu testen. Die prognostische Analytik liefert dann detaillierte Hinweise auf Ursache-Wirkungszusammenhänge und ermöglicht Unternehmen, zielgenauer auf Strategien der Wettbewerber oder geänderte Kundenanforderungen zu reagieren. Nicht zuletzt gibt es auch in der Fertigungsindustrie interessante Ansatzpunkte für die prognostische Analytik, beispielsweise bei der Bedarfs- und Produktionsplanung, im Supply-Chain-Management, der Steuerung von Produktionsanlagen und der Qualitätssteigerung in Produktionsabläufen.

Prognostische Analytik mit einer BI-Plattform Durch die Integration der Open-Source-Statistikbibliothek R in die BI-Plattform WebFOCUS stellt Information Builders eine homogene Umgebung für Business Intelligence und prognostische Modellierung bereit. Herzstück bildet die R-Engine. Über eine eigene Benutzeroberfläche stehen die Modellierparameter für die Programmiersprache R zur Verfügung. Damit entfällt die Notwendigkeit der Erstellung manueller Skripts. Ist ein Modell einmal erstellt, wird es in eine reguläre WebFOCUS-Funktion umgewandelt. Die eigentliche Scoring-Applikation kann dann auf jeder Betriebssystemplattform eingesetzt werden; R selbst ist für das Scoring nicht benötigt. Das Scoring erfolgt auf dem WebFOCUS Reporting Server. Es ist keine weitere Software erforderlich und die Verarbeitungszeit während der Laufzeit wird minimiert. Gleichzeitig reduziert sich damit auch der Aufwand für die Konfiguration und Wartung.

