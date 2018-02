Das Team der pmOne Schweiz GmbH hat sich in den letzten 10 Jahren spezialisiert die Management-Ebene in mittelständischen Unternehmen sowie DAX-Konzernen im schweizerischen Markt zu unterstützen. Als Partner helfen wir Ihnen an Ihrer Seite aus den bereits vorhandenen Daten für die Unternehmenssteuerung die richtigen Schlüsse zu ziehen und so die Effizienz messbar im Unternehmen zu steigern. Die pmOne Schweiz GmbH hat sich auf Themen rundum Planung, Konsolidierung, Reporting, Simulation, Analyse oder Prognose fokussiert.

Kundenreferenzen:

St. Galler Kantonalbank

National Suisse