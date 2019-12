Pascal Sahli neuer Sales Manager für Interxion Schweiz

Lesezeit: < 1 minute

Pascal Sahli übernimmt die Funktion per 1. Januar 2020 von Hans Jörg Denzler, der die Funktion bisher zusätzlich zu seiner Rolle als Managing Director der Interxion (Schweiz) AG innehatte.

Pascal Sahli ist in der Schweizer IT-Szene kein Unbekannter. Er begann in den Neunzigern als Managing Director von Netscape und war zuletzt als VP Worldwide Sales bei LZLabs und Business Development Director bei SPIE ICS tätig.

«Die Digitale Transformation nimmt auch in der Schweiz Fahrt auf, und die Nachfrage, insbesondere nach integrierten Lösungen in Bereichen wie Digitale Transformation, IoT, Kommunikations-Infrastruktur, Cyber Security und Managed Services steigt,» so Hans Jörg Denzler. «Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns in den Bereichen Sales und Business Development zu verstärken, um Schweizer Unternehmen optimal bei der Reise durch die Digitale Transformation zu unterstützen.