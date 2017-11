PaperStream Capture Pro – Leistungsfähige Software für die Datenerfassung

Die Fujitsu-Tochter PFU (EMEA) Limited präsentiert heute auf dem Fujitsu Forum in München die Scan-Software PaperStream Capture Pro. In Kombination mit den Dokumentenscannern der fi Series und SP Series können kleine und grosse Firmen sowie Behörden mit der Software Papier-basierte Informationen schnell in wertvolle Unternehmensdaten verwandeln. PaperStream Capture Pro unterstützt Unternehmen sowie Behörden, bei der Dokumentenerfassung den Aufwand und die Komplexität zu reduzieren und die Prozesseffizienz zu steigern.

Flexibilität und Skalierbarkeit

Mit der Software konsolidiert der Anwender gescannte Dokumente aus verschiedenen Quellen. Dies können Dokumentenscanner der Fujitsu fi Series und SP Series sein, aber auch gescannte Seiten aus anderen Quellen wie Multifunktionsgeräte (MFPs) oder Netzwerkscanner. Auch Altdaten von Faxgeräten werden für eine standardisierte Erfassung akzeptiert und durchlaufen die gleichen hochwertigen Prozesse für Bildverbesserung, Qualitätskontrolle und Verarbeitung. PaperStream Capture Pro verwaltet die Metadaten gescannter Dokumente. Diese Metadaten werden nach der Verifizierung verwendet, um die gescannten Dateien gemäß voreingestellter Regeln und Benutzerprofile an den gewünschten Backend-Speicherort weiterzuleiten, entweder an lokale oder Cloud-basierte Repositories oder an ECM- oder DMS-Workflows.

Erfassungsworkflow für mehrere Benutzer

Der Multi-Station-Modus erlaubt es Administratoren, bis zu sieben Anwendern identische Einstellungen zu vergeben und somit Arbeitsabläufe zu dezentralisieren. Die Ressourcen zur Erfassung können je nach Struktur, Ort und Grösse einer Organisation flexibel erweitert werden, um die Arbeitsbelastung zu verteilen. Gleichzeitig lassen sich die einzelnen Phasen des Erfassungsprozesses, zum Beispiel Extraktion, Bestätigung oder Übermittlung der Daten an den betreffenden Wissensarbeiter delegieren. Anwender werden effizienter, da der digitale Input in einen standardisierten Erfassungsprozess konsolidiert wird, der die Qualität der Daten und die nahtlose Verarbeitung sicherstellt. PaperStream Capture Pro verfügt über eine lebenslange Lizenz, somit entstehen keine zusätzlichen verbrauchsabhängigen Kosten.

Automatisierte Business-Integration

PaperStream Capture Pro automatisiert die Datenextraktion und -indexierung und versorgt Geschäftsprozesse mit hochwertigen Daten. Umfangreiche Metadaten verbessern die Verfügbarkeit und die Verwendbarkeit der gescannten Daten für nachgelagerte Applikationen. Dank ausführlicher Reporting-Funktionen lassen sich das Betriebsverhalten der Scan-Stationen, die Indexierung und die Freigabe der Scan-Stapel einfach überwachen. Dies verbessert die Verteilung der Arbeitslast und die Performance-Messung. Zusätzliche Funktionalitäten sind die Verwendung von Barcodes und multi-zonale Optical Character Recognition (OCR). Damit lassen sich die Trennung von Dokumenten und die Anwendung von bis zu 20 Metafeldern zu den Regeln für die Dateinamenvergabe spezifizieren.

Leistungsstarkes und intuitives Kundenerlebnis

PaperStream Capture Pro verfügt über eine intuitive Bedienoberfläche mit einfacher Navigation und einfachen Profileinstellungen und verwandelt so Papier-basierte Informationen in hochwertige Scans und indexierte Informationen. Ein Schritt-für-Schritt-Assistent führt Anwender mühelos durch die Einstellungen inklusive der Ausgabeparameter für die Scans und Prozessregeln. Das nahtlose Zusammenspiel zwischen der Scanner-Treiber-Software PaperStream Capture Pro und der Bildoptimierungs-Software PaperStream IP eliminiert potentielle Konflikte, die auftreten können, wenn Produkte von Drittanbietern verwendet werden. Der Einsatz dieser integrierten Lösung erfordert weder Schulungen noch externe Beratung. Updates sind einfach und kostenlos.

Optimale Lizensierung inklusive Wartungsunterstützung

Anders als bei vielen anderen professionellen Software-Lösungen für die Dokumentenerfassung erhöhen sich die Kosten der Software nicht, wenn das Scan-Volumen zunimmt. Mit PaperStream Capture Pro bleiben die Kosten gleich, egal ob eine Million oder 50 Millionen Dokumente gescannt werden.

“PaperStream Capture Pro ist eine einzigartige Frontend-Erfassungslösung, die Zeit und Kosten spart und gleichzeitig höchste Qualität garantiert”, sagt Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited. “PaperStream Capture Pro und PaperStream IP in Kombination mit den marktführenden Scannern von Fujitsu vereinfachen komplexe Erfahrungsprozesse vom Scannen über das Datenmanagement bis zum Speichern.”

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …