OpaccConnect2020 – ein grosser Event direkt bei den Kunden

Bild: Beat Bussmann und Sascha Ruefer bei der Live Session in der OpaccLounge in Rothenburg

Die OpaccConnect steht wiederum im Zeichen zahlreicher Neuerungen und Highlights. Der Event am 22. Oktober 2020 fand diesmal ausschliesslich in der Cloud statt – und live bei den Opacc Kunden in der ganzen Schweiz. Mit dem Slogan «Die Opacc kommt zu Ihnen» reisten die Opacc Kundenberater und Projektleiter direkt zu den Kunden und begleiteten die Session persönlich. Mit dieser Innovation konnten vor Ort Fragen geklärt und der direkte Austausch gepflegt werden.

Diese Idee – in der Corona-Not geboren – wurde zum Glücksfall: Über 400 Teilnehmende bei Dutzenden von Opacc Kunden in der ganzen Schweiz liessen sich in den eigenen Büros die Neuheiten der OpaccConnect2020 live präsentieren. Was in anderen Jahren mit einer grossen Kundenveranstaltung mit Festzelt oder andern Veranstaltungsräumen über die Bühne ging, wurde jetzt mit tollen dezentralen Events inszeniert. So wurden über 25 MyConnect Arrangements gebucht, wo mindestens fünf Kundenvertreter den Live Stream im eigenen Büro verfolgten und sich von einem Projektleiter persönlich begleiten liessen. Daniel Preisig, IT-Verantwortlicher bei Möbel Pfister zeigte sich stellvertretend für viele ndere Opacc Kunden begeistert: «Eine ganz tolle Live-Session, sehr professionell und kompetent, das macht Lust auf mehr!»

Live mit Sascha Ruefer

Die vierstündige Live-Session wurde von TV-Mann Sascha Ruefer kurzweilig und humorvoll moderiert. Prof. Ralf Wölfle präsentierte den neuesten Commerce-Report und erläuterte Trends des digitalen Handels. CEO Beat Bussmann und die zuständigen Projektleiter standen im Dauereinsatz, um den Kunden möglichst viele der zahlreichen Highlights via Live-Session näherzubringen.

SmartCloud macht OpaccOXAS noch flexibler für Drittanwendungen

Die zunehmende Verschmelzung von internen und externen Ressourcen zu einem homogenen Ganzen bezeichnet Opacc als SmartCloud. Diese Cloud Integration Services stehen den Opacc Kunden ohne Initialisierungsaufwand auf Knopfdruck zur Verfügung. So lassen sich etwa Drittanbieter bzw. externe Dienste von Opacc Kunden sofort nutzen, wie zum Beispiel für Moneyhouse (HR -Daten über Unternehmen und Personen), deepl (Übersetzungen), SMS-Messaging u.v.m.

OpaccOXAS bleibt in der neusten Version das Backend der Opacc Anwendungen, wird aber gleichzeitig zur eigentlichen Plattform erweitert. Beat Bussmann, CEO Opacc Software AG: «Als Rückgrat des digitalen Marketings unterstützt die kommende Version auch die lückenlose Aufzeichnung sämtlicher Kontakte mit Interessenten und Geschäftspartnern. Dazu steht in OpaccOXAS ein mächtiger Datenbehälter für die Aufzeichnung dieser Kontakte, sogenannter Touchpoints zur Verfügung.»

EnterpriseShop profitiert von Plattform-Architektur

Opacc geht davon aus, dass die nächste Generation von WebShops mehr kundengruppen- und kundenspezifische Dienste und Daten anbieten werden. Dabei müssen alle Verkaufs- und Interaktionskanäle vertreten sein. Die neuste EnterpriseShop Version beherrscht den Umgang mit diesem Paradigma-Wechsel bereits. An der Connect wurde – als Beispiel – eine einfache Anwendung für die Erkennung und Bearbeitung von Adressdoubletten, welche im Rahmen von Selbstregistrations-Prozessen entstehen können, präsentiert.

