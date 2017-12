OPACC Trendsignal: Wird sich der Chief Digital Officer durchsetzen?

Im englischsprachigen Raum ist der Digital-GF ein sogenannter CDO. Keine andere Funktion ist europaweit in den letzten Jahren so häufig neu geschaffen worden. Heute haben schon ca. 35% der Unternehmen einen Digitalchef, vor 2 Jahren lag der Anteil erst halb so hoch (Quelle: PwC Studie 2016“). Wichtiger als der Name der Funktion ist die Stellenbeschreibung – der Digitalchef ist vor allem ein Vorantreiber und Beschleuniger der digitalen Transformation. Das beeinflusst auch die Qualifikation.

Wichtiger als IT-Kenntnisse sind

umfassende Fähigkeiten beim Umbau von Unternehmen

ein gesunder Hunger nach Veränderung und

ein Gespür für die Verknüpfung von Digital-Innovationen mit konkreten Verbesserungen im Geschäft.

Fazit: Die Position zu schaffen ist ratsam

Aufgaben des Digitalchefs

Leidenschaft für Kunden entwickeln, weil sich deren Verhalten noch schneller ändert

Digitalen Habitus in die Firmenkultur bringen: Schnelligkeit, Agilität und Datenhunger

Fühler nach aussen ausstrecken, weil es wichtiger wird, neue Wettbewerber rechtzeitig zu erkennen und Partnerschaften über Firmengrenzen hinweg zu schaffen

Für Umsetzung sorgen. Gute Ideen müssen auch Wirklichkeit werden, das geht manchmal nur gegen Widerstände sowie mit Verhandlungs- und Durchsetzungskraft.

