Ontrex baut ihre Academy aus 

Die hauseigene Academy des Schweizer IT-Dienstleisters Ontrex AG ergänzt ihr Schulungsangebot und bietet neu, als einziges Unternehmen in der Schweiz, Trainings für die IT- und Enterprise-Service-Management-Lösung helpLine an. Die Leitung dieser Schulungen übernimmt Vincenzo Conese, helpLine Consultant und zertifizierter helpLine Trainer der Ontrex AG.

helpLine ist Europas führender Hersteller von IT- und Enterprise-Service Management Lösungen – kurz ITSM und ESM genannt. Als helpLine Master Reseller ist Ontrex bereits seit Jahren mit der Lösung vertraut und hat für die Beratung und Implementation ein Expertenteam aufgebaut, das Unternehmen nicht nur bei der Einführung der Systeme, sondern auch bei deren Weiterentwicklung unterstützt. Ab August 2017 bietet der IT-Dienstleister in der Schweiz zusätzlich helpLine Trainings für die Module Administrations- und Systemkenntnisse sowie Systemerweiterung und Dialogdesign an.

Erfahrungen weitergeben

Nach den jeweils 4-tägigen Trainings, die am Hauptsitz in Brüttisellen stattfinden, nehmen die Teilnehmer mehr als das Erlernte mit an ihren Arbeitsplatz. Denn sie profitieren zugleich von den Erfahrungen des Schulungsleiters, der bei Ontrex als helpLine Consultant anspruchsvolle ITSM und ESM Projekte umsetzt und dank dem interaktiven Austausch mit seinen Teamkollegen Tipps und Tricks aus der Praxis weitergibt.

ITSM Trainings werden wichtiger

Das IT Service Management hat sich in den letzten Jahren stark verändert und entwickelt sich mehr und mehr zu einem umfassenden Service Management, das sämtliche Prozesse im Unternehmen effizient und dynamisch abwickeln soll. Die Gründe dafür sind insbesondere das gewachsene Interesse einer holistischen Betrachtung aller Unternehmens-Assets und das Bedürfnis anderer Abteilungen, die IT-Prozessreife zu nutzen, um manuelle Geschäftsprozesse zu automatisieren. HelpLine hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und ist heute Europas führender Hersteller von ITSM und ESM Lösungen. Für helpLine IT-Administratoren ist es deshalb wichtig, dass sie in praxisbezogenen Trainings sowohl das System, als auch die Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten besser kennenlernen, im Alltag optimal und mit der notwendigen Effizienz betreuen sowie einen Teil zur Weiterentwicklung beitragen können.

Schulungsangebot

Die Ontrex Academy bietet zu ihren Spezialgebieten Service-, Security- und System-Management verschiedenste Trainings an.

Weitere Informationen unter www.ontrex.ch ¦ www.ontrex-academy.ch