Onlinedruckerei SAXOPRINT baut Produktsortiment aus

Die Online-Druckerei SAXOPRINT setzt im März 2017 die Ausweitung ihres Produktportfolios fort und stellt damit erneut ihre Innovationskraft unter Beweis.

Passend zum Frühlingsbeginn bietet SAXOPRINT ab sofort 4/0-farbig bedruckbare Liegestühle aus Polyestergewebe an. Das Angebot umfasst drei Modelle – die Ausführungen „Light“ (aus schwarzem oder silbernem Aluminium), „Classic“ sowie „Premium“ (aus FSC-zertifiziertem Buchenholz). Die Ausführungen „Classic“ und „Premium“ sind wahlweise in Mittelbraun lasiert oder in Natur-farblos lasiert bestellbar. Das Modell „Premium“ verfügt zusätzlich über Armlehnen sowie Getränkehalter. Alle Modelle werden komplett vorkonfektioniert geliefert.

Eine weitere Produktneuheit bilden Durchschreibesätze, die durch eine perforierte Trennleiste und optionaler Seitenleimung überzeugen. Die Auflage reicht bis zu maximal 50.000 Stück. Einzeln oder als Block geleimt ist das Produkt von 1/0- bis 4/1-farbig sowie in den Sonderfarben HKS und Pantone bestellbar.

Darüber hinaus sind ab sofort wiederbedruckbare Etiketten auf Bogen sowie Aufkleber in Freiform erhältlich. Kunden haben damit die Möglichkeit, die Aufkleberform frei nach ihren individuellen Anforderungen zu bestimmen.

Kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios

Der erst im August 2016 eingeführte Verpackungs-Konfigurator SAXOPRINT® easy box wird in diesem Zuge um einen vollflächig bedruckbaren Versandkarton mit Haftfix und Aufreissfaden erweitert.

Mit der Einführung des Versandkartons können Kunden, neben der individuellen Konfiguration der Produktverpackung, ab sofort auch den Versandkarton nach individuellen Maßen gestalten. Der 230g/m² starke GD B-Welle kaschierte Karton ist auf der Außenseite mit beständigem Dispersionslack veredelt und entspricht der FEFCO-Norm 0429.

Mit der Erweiterung der bestehenden Pappbecher-Produktlinie um biologisch abbaubare Hot-Cups stellt SAXOPRINT zudem erneut das Engagement für die Umwelt unter Beweis. Unter Verwendung einer Polyactid-Beschichtung der Innenseite sind alle Materialien biologisch abbaubar, lebensmittelecht sowie geschmacks- und geruchsneutral. Die Bio-Pappbecher sind in den Füllmengen 200 ml, 300 ml und 400 ml inklusive Deckel aus biologisch abbaubarer Maisstärke erhältlich.

Im Bereich der Werbetechnik führt SAXOPRINT Freiformate für Planen, Stoffbanner, Schilder und Klebefolien ein, welche mit Maßen von bis zu 25 m² überzeugen. Darüber hinaus erweitert die Online-Druckerei ihr Produktportfolio um Fahnen und Flaggen in 110g/m² Lochfilet. Das 4/0-farbig bedruckbare bi-elastische und reißfeste Material sorgt durch seine spezielle Struktur für besondere Beständigkeit im Außeneinsatz.

Daniel Ackermann, Geschäftsführer von SAXOPRINT: „Als eine der führenden Online-Druckereien Europas arbeiten wir stetig daran, der Nachfrage unserer Kunden nach neuen, innovativen Produkten gerecht zu werden. Deshalb knüpfen wir im Jahr 2017 an die vorangegangen Jahre an und werden unser Produktportfolio umfassend erweitern.“

Weitere Informationen unter www.saxoprint.ch