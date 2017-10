OfficeMaster CallRecording Appliance für jedes Szenario

Ferrari electronic, führender UC-Hersteller aus Berlin, zeigt auf der CeBIT die OfficeMaster CallRecording Appliance. Die Mitschnittlösung besteht aus Hard- und Software und lässt sich flexibel an die Bedürfnisse der Unternehmen anpassen. Unternehmen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen profitieren davon ebenso wie solche, die ihre bestehende TK-Anlage auf All-IP migrieren möchten. Gerade Finanzinstitute, die ab 2018 zum Mitschnitt verpflichtet sind, gewinnen mit dieser Doppelfunktion. Auf der Appliance können später zusätzliche Dienste, wie Faxserver oder Voicemail-Funktionalität, je nach Bedarf lizensiert werden.

Das Mitschneiden bestimmter Telefonate ist in vielen Situationen sinnvoll: Als sicherer Nachweis für Vereinbarungen, zur Dokumentation oder zur Verbesserung von Service- und Prozessqualität. Speziell Banken und Finanzunternehmen sind ab 2018 zur Telefonaufzeichnung gesetzlich verpflichtet, wenn die sogenannte MiFID II Richtlinie greift. Ferrari electronic bietet mit OfficeMaster CallRecording nun eine Lösung, die nicht nur die nötigen Spezifikationen für MiFID II erfüllt, sondern auch weitere Vorteile für Unternehmen bietet.

Hoch performante Mitschnittlösung in nur einem Gerät

Basis der Mitschnittlösung ist ein OfficeMaster Gate. Mediagateways nehmen in Unified-Communications-Installationen eine zentrale Rolle ein, da sie als Übersetzer zwischen den Welten fungieren. Zusammen mit der Software – der OfficeMaster ProductivityPlatform, kurz OPP – entsteht eine leistungsfähige Appliance. Über OPP greifen Unternehmen auf verschiedene Ausgangskonfigurationen zu und integrieren so entweder Telefonmitschnitt, Fax oder Voicemail in ihre UC-Landschaft. Auch eine Kombination aus mehreren Diensten ist möglich. Gerade im Hinblick auf die Mitschnittlösung bietet Ferrari electronic viele Vorteile: Neben dem Gateway wird keine weitere Hardware, z.B. ein PC für die Speicherung der Gespräche, benötigt. Zusätzliche Hardwarekosten und Aufwendungen für Konfiguration entfallen. Das ist vor allem für Unternehmen mit strengen Sicherheitsanforderungen ein Plus.

OfficeMaster Gate Advanced: Ein Gerät, viele Möglichkeiten

Besonders gut als Basis für eine Telefonmitschnittlösung eignet sich OfficeMaster Gate Advanced. Es garantiert durch die beiden Netzteile eine redundante Stromversorgung. Der interne Speicher des Geräts (32 GB) erlaubt eine Aufnahmezeit bis zu 2.000 Stunden. Das OfficeMaster Gate Advanced verfügt über Schnittstellen für beinahe jedes Szenario (z.B. zwei Primärmultiplexanschlüsse, vier Basisanschlüsse und zwei analoge Anschlüsse). Das wiederum ist vor allem für Unternehmen wichtig, die ihre TK-Anlage noch nicht auf All-IP umgestellt haben. Sie können die Mitschnittlösung auch dafür nutzen und damit zwei Herausforderungen mit nur einem Gerät lösen und so Hardwarekosten sparen.

Collector Service für unbegrenzte Aufnahmekapazität

Mithilfe des optionalen Collector Service können Aufzeichnungen von OfficeMaster CallRecording in eine beliebige Datenbank gezogen werden. Der Collector Service kann auf einem PC oder einer virtuellen Maschine laufen. Das gestattet eine vom Speicher des Gateways unabhängige Aufnahmekapazität. Durch das Verschieben der lokalen Aufzeichnungen auf einen externen Datenträger oder in die Cloud wird zum einen verhindert, dass der lokale Datenträger seine Kapazitätsgrenze erreicht. Zum anderen entsteht so eine Datenbank, auf der die Aufzeichnungen für beliebige Zeit aufgehoben werden können. In dieser Kombination ist die Lösung besonders attraktiv für Unternehmen, in denen auf keine oder eine nur geringe Serverinfrastruktur zurückgegriffen werden kann.

Illustrationsbild: Maksym Poriechkin/shutterstock