NTT Com und Dimension Data treiben mit „Cloud Powerhouse“ Innovation voran

NTT Communications (NTT Com), die Geschäftssparte der NTT Group für Lösungen im Bereich IKT und internationale Kommunikation, und der globale Dienstleister für Technologielösungen und Services Dimension Data vereinen ihre Kompetenzen im Bereich Cloud-Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) unter der Leitung von NTT Com. Ziel ist, ein Cloud Powerhouse zu schaffen, das den Kunden beider Organisationen weltweit transformative, Cloud-basierte Lösungen und Innovationsleistungen liefert.

NTT Com und Dimension Data beschäftigen einige der qualifiziertesten Cloud-Experten im Markt. Ihre Zusammenführung unter der Leitung von NTT Com bündelt Kompetenzen, um Innovationen auf dem Markt voranzutreiben und von Unternehmen geforderte Dienstleistungen bereitzustellen. Beide Unternehmen werden ihre bestehenden strategischen Partnerschaften im Rahmen des neuen Aufbaus aufrechterhalten.

„Unternehmen haben zunehmenden Bedarf an einer Hybrid-IT, um den digitalen Wandel zu beschleunigen. Die Kooperation erlaubt es uns, unsere Cloud- und Mehrwert-Services zu verbessern. In Kombination mit unserem branchenführenden Know-how in den Bereichen Netzwerk, globale Rechenzentren und Security sind NTT Com und Dimension Data in der Lage, Kunden ein schlagkräftiges Hybrid-IT-Angebot zu bieten“, so Tsunehisa Okuno, Senior Vice President, Head of Global Business, NTT Holdings. „Ausserdem erweitern die weitreichenden Investitionen von NTT in Forschung und Entwicklung das Dienstleistungsangebot für unsere Kunden.“

Katsumi Nakata, Senior Executive Vice President von NTT Communications, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit der Erweiterung unserer Kompetenzen und Präsenz die nächste Stufe einer globalen Cloud-IaaS-Plattform erreichen. Grundlage hierfür sind auch unsere umfangreichen, softwaredefinierten Netzwerkdienste, die über 190 Länder weltweit verbinden, sowie über 140 Rechenzentren weltweit und das global führende Tier-1-IP-Netzwerk. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch künftig überzeugende Ergebnisse liefern und zum Erfolg unserer Kunden und unseres Cloud-Geschäfts beitragen werden.“

Der Chief Executive Officer der Dimension Data Group, Jason Goodall, erklärt: „Dank der Zusammenführung unserer Cloud-IaaS-Kapazitäten können wir Unternehmen auf ihrem Weg zu einer Hybrid-IT-Umgebung eine einzigartige Kombination von Services und Kompetenzen weltweit bereitstellen. Wir werden Dienstleistungen nach Mass liefern und ein Innovationsniveau bieten, das im Bereich Cloud-basierter Managed-Hybrid-IT-Lösungen bislang nicht verfügbar ist.“

Kunden werden von den neuen Hybrid-IT-Lösungen durch grössere Sichtbarkeit, Automatisierung, Management und Governance profitieren. Weitere Vorteile sind:

Globale sichere und verlässliche Umgebung mit Public-, Private- und Hybrid-Cloud-Angeboten, die durch professionelles Networking, Sicherheitsfunktionen und Zertifizierungen von Drittanbietern geschützt ist, um Compliance, Sicherheit und Unternehmensrichtlinien zu gewährleisten.

Einheitliche Rechnerumgebung, programmierbare Schnittstellen und automatisiertes Bereitstellungsmodell über öffentliche und private Clouds hinweg, inklusive Bare-Metal-Server für mehr Agilität und geringere Betriebskosten.

Verbrauchsabhängige Abrechnung für die Private Cloud, um kommerzielle Vorteile selbst unter den limitierten Bedingungen einer privaten Cloud-Umgebung zu optimieren.

Integration eines erstklassigen Weitverkehrsnetzes (WAN) und globaler Rechenzentren durch softwaredefinierte Technologien, um eine flexible Zuteilung von IT-Ressourcen zu ermöglichen.

Eine einheitliche Verwaltungsebene (Single Pane of Glass) auf Basis der Cloud-Management-Plattform zur Visualisierung sämtlicher Hybrid-IT-Ressourcen.

Vorantreiben von Innovationen innerhalb eines offenen Ökosystems, so dass Kunden von der Innovationskraft der Open-Source-Community sowie den Angeboten von Anbietern und Partnern profitieren können.

Leslie Rosenberg, Research Director bei IDC, sagte: „NTT Com und Dimension Data beweisen mit der Bekanntgabe ihrer vereinten Cloud-Kompetenzen einmal mehr ihre kooperative und synergetische Beziehung. Durch die Bündelung von IaaS-Kompetenzen erhalten Kunden eine verbesserte globale Skalierbarkeit sowie erweiterte Hybrid-IT-Kapazitäten. Die Synergie erlaubt es jedem Unternehmen, seine Stärken auszuspielen – die grosse Reichweite des Netzwerks und der Rechenzentren von NTT Com zusammen mit dem technologischen Fachwissen und den Beratungskompetenzen von Dimension Data geben Kunden die Möglichkeit, ihre Initiativen hinsichtlich Hybrid-IT und digitalem Wandel zu beschleunigen.“

